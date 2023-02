Od soboty 18 lutego w sklepach Lidl Polska rozpoczyna się wielka wyprzedaż – ceny wybranych produktów spadną nawet o 80%! Klienci kupią w wyjątkowo atrakcyjnych cenach praktyczne urządzenia i dodatki, m.in. do kuchni oraz sypialni.

Lidl wyprzedaje artykuły do domu/ fot. mat. prasowe

Artykuły do kuchni

Gotowanie na parze to ostatnio modny temat i nie ma się czemu dziwić, ponieważ tak przyrządzona żywność jest smaczna, a jednocześnie pełna makro- oraz mikroelementów. Osoby, które chciałyby gotować w ten sposób, powinny zaopatrzyć się w parowar znanej marki Russell Hobbs, który od soboty 18 lutego będzie oferowany w sklepach Lidl Polska o 50 zł taniej – za 129 zł/ 1 zestaw[1]. Urządzenie wyposażono w 60-minutowy timer z funkcją samodzielnego wyłączania i misę do gotowania ryżu. W zestawie znajdują się także 3 kosze do gotowania na parze. Dzięki temu przygotowanie zdrowych dań, zarówno mięsnych, jak i warzywnych, nie będzie trudne ani czasochłonne.

W kuchni warto mieć także szybkowar marki GSW (199 zł/ 1 zestaw)[2], wykonany z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Jak wskazuje nazwa tego urządzenia, służy ono do szybkiego gotowania. Co więcej, zużywa przy tym stosunkowo niewiele energii; dzieje się tak, ponieważ w szybkowarze panuje wysokie ciśnienie. Ten marki GSW ma 6 litrów pojemności, a ponadto wkład do gotowania na parze i litrową skalę wewnątrz naczynia. Jest idealnym rozwiązaniem dla zapracowanych osób, którym stale brakuje czasu.

Amatorzy gotowania ucieszą się też z zestawu, składającego się z wielofunkcyjnego garnka z odlewu aluminium i 5 elementów (149 zł/ 1 zestaw)[3] marki Ernesto. Dzięki dołączonym akcesoriom, naczynie doskonale nadaje się do gotowania (także na parze), grillowania, duszenia i smażenia na głębokim oleju. Co więcej, można je bez obaw myć w zmywarce.

Od soboty 18 lutego w sklepach Lidl Polska znajdą się również, przecenione o 50 zł, parowe sokowniki ze stali szlachetnej (149 zł/ 1 zestaw) marki ELO[4]. Są kompatybilne ze wszystkimi typami kuchenek (także indukcyjnymi) i mają ok. 13.3 l pojemności. Doskonale nadają się więc do przyrządzania zdrowych soków z malin, truskawek oraz innych owoców.

Poza tym do sklepów Lidl Polska trafią drobne, funkcjonalne akcesoria kuchenne, m.in. korkociągi i otwieracze do konserw za zaledwie 4 zł[5], zestawy misek, filiżanek lub talerzy (14 zł/ 1 zestaw)[6] oraz bambusowe deski do krojenia Russell Hobbs (23 zł/ 1 szt.)[7].

Artykuły do sypialni i nie tylko

Wyprzedażą zostaną objęte również przydatne produkty m.in. do sypialni, w tym ciepła, flanelowa pościel, która od 18 lutego będzie sprzedawana o 50 zł taniej – za 59 zł/ 1 zestaw[8]. W komplecie znajdują się 2 poszewki na poduszkę (70 x 80 cm) oraz 1 na kołdrę (200 cm x 220 cm). Wszystkie są wyposażone w zamki błyskawiczne, a ponadto pokryte klasycznym wzorem. Co więcej, o 44% taniej niż dotychczas – za 39 zł – będą oferowane zestawy dziecięcej pościeli z bawełny satynowej[9], dostępne w różnych, dwustronnych wzorach.

Do poszew warto dokupić pikowaną kołdrę z mikrowłókna marki Livarno, przecenioną o 26% – jej ceny zaczynają się od 44 zł za sztukę[10]. Jest miękka, puszysta, a ponadto higieniczna. Pikowanie sprawia, że wypełnienie się nie przesuwa. Od 18 lutego klienci sklepów Lidl Polska będą mogli kupić też niedrogie akcesoria łazienkowe, np. ręcznik lub ręczniki marki Livarno o 36% taniej, w cenach zaczynających się od 19 zł za sztukę lub zestaw[11] (zależnie od wymiarów).

Utrzymanie porządku w domu lub mieszkaniu stanie się łatwiejsze dzięki mopowi ULTRAMAX marki Vileda (39 zł/ 1 zestaw)[12], wyposażonemu w wysokiej jakości wkład z mikrofibry. Wielu osobom przyda się również bezworkowy odkurzacz Philips PowerPro o mocy 900 W (349 zł/ 1 zestaw)[13], sprzedawany razem z użytecznymi akcesoriami: nasadką TriActive umożliwiającą odkurzanie na 3 różne sposoby, małą szczotką, szczotką do parkietu oraz ssawką szczelinową. Zaletą odkurzacza jest także zastosowany w nim filtr powietrza Clean Air. To tylko część produktów, które od soboty 18 lutego klienci sklepów Lidl Polska będą mogli kupić w ramach wyprzedaży – jeszcze więcej okazji znajduje się w gazetce obowiązującej od 13 do 18 lutego, dostępnej na stronie lidl.pl.



[1] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 179 zł/1 zestaw.

[2] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 249 zł/1 zestaw.

[3] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199 zł/1 zestaw.

[4] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 199 zł/1 zestaw.

[5] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22,99 zł/1 szt. lub 1 zestaw.

[6] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 24,99 zł/1 zestaw.

[7] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 32,99 zł/1 szt.

[8] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 109 zł/1 zestaw.

[9] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 69,90 zł/1 zestaw.

[10] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 szt.

[11] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 29,98 zł/1 szt. lub 1 zestaw.

[12] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 59,90 zł/1 zestaw.

[13] Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 449 zł/1 zestaw.

