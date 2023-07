Lidl poszerza ofertę produktową o sprzęt AGD. W sprzedaży pojawiły m.in. tostery, czajniki w tropikalne motywy roślinne i zwierzęce w promocyjnych cenach.

Promocja na sprzęt AGD w Lidlu. / fot. materiały prasowe

Promocja na sprzęt AGD w Lidlu

Dla użytkowników aplikacji Lidl Plus sieć przygotowała specjalne kupony, dzięki którym o 23% taniej będzie można kupić m.in. toster ze stali szlachetnej 920 W, w dwóch wzorach do wyboru (99,33 zł / 1 szt.) oraz czajnik elektryczny 3100 W (99,33 zł / 1 szt.). Dodatkowo, w sklepach znaleźć będzie można również blender kielichowy (179 zł / 1 szt.), cyfrową wagę kuchenną (34,99 zł / 1 szt.), czy dwuelementowe zestawy misek, talerzy lub kubków (29,99 zł/ 1 zestaw) – wszystkie w pasującej do siebie estetyce. To i wiele więcej już od 6 lipca w sklepach Lidl Polska.

Lidl proponuje również swoim klientom sprzęt AGD utrzymany w stylu retro. W ofercie internetowej sklepu Lidl Polska znajdziemy wiele propozycji sprzętu AGD stylizowanego na retro. Rozpoczynając od ekspresu kolbowego Chrom Retro 1050 W (499 zł/ 1 zestaw), poprzez planetarny robot kuchenny 600 W (449 zł/ 1 zestaw), toster (159 zł/ 1 sztuka), czajnik elektryczny (169 zł/ 1 sztuka), czy rozdrabniacz wielofunkcyjny 500 W (99 zł/ 1 sztuka).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl