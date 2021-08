Lidl z 700 punktami obsługi paczek DHL Parcel

Współpraca z siecią handlową Lidl powiększy liczbę Punktów Obsługi Paczek DHL Parcel o ponad 700 lokalizacji. Łącznie za pośrednictwem POP-ów paczki będzie można nadawać i odbierać w ponad 12 tysiącach miejsc.

Lidl z 700 punktami obsługi paczek DHL Parcel, fot. Hadrian / Shutterstock.com

Rośnie popularność samodzielnej formy nadania bądź odbioru paczki

Umowa z siecią handlową Lidl to kontynuacja strategii DHL Parcel, która zakłada dynamiczne rozszerzanie sieci Punktów Obsługi Paczek DHL jako uzupełnienie tradycyjnej formy nadawania i odbioru paczek z bezpośrednim udziałem kuriera.

Rozwój sieci POP to także konsekwencja zmian, jakie zachodzą na rynku usług kurierskich. Dynamiczne rośnie popularność samodzielnej formy nadania bądź odbioru paczki, a POP-y doskonale spełniają to oczekiwanie.

- Poziom satysfakcji konsumentów korzystających z Punktów Obsługi Paczek jest bardzo wysoki. Notujemy najwyższy poziom polecenia w branży, mierzony wskaźnikiem skłonności do polecania danej usługi - NPS. Jest to dla nas sygnał do konsekwentnego rozwijania naszej sieci partnerskiej – mówi Maciej Dudek, menedżer sieci partnerskiej DHL Parcel.

Infrastruktura POP rozciąga się na cały kraj. 85 proc. konsumentów ma POP DHL w zasięgu maksymalnie 10 minut drogi od swojego domu czy pracy. Gęsta sieć nie jest jedyną zaletą POP-ów. Równie ważne są inne korzyści, które powodują że klienci chcą z nich korzystać. Po pierwsze, bardzo długi czas przewidziany na odbiór przesyłki. Klienci mają 7 dni na jej odbiór. Po drugie, godziny w jakich można to zrobić. W przeważającej większości są to miejsca, w których odbiór paczki jest możliwy w godzinach od 6.00 do 23.00. Po trzecie, atrybutem POP-ów jest elastyczna forma rozliczenia przesyłki za pobraniem – kartą lub gotówką. Dodatkową zaletą jest stała temperatura przechowywania paczki. Przy tak zmiennych warunkach atmosferycznych (upały, a teraz wilgoć) ma to znaczenie, w szczególności gdy przesyłka zawiera produkty wrażliwe na wahania temperatury, np. kosmetyki.

POP-y DHL dostępne w sieciach handlowych

Obecnie POP-y DHL dostępne są w największych sieciach sklepów, takich jak Żabka, abc, Biedronka, Kaufland czy Stokrotka, a także salonach prasowych Inmedio i stacjach benzynowych Shell i Moya. Od września POP-y pojawią się w sklepach Lidl.

- Lidl Polska nieustannie dąży do oferowania innowacyjnych rozwiązań, których celem jest najlepsza odpowiedź na prośby i oczekiwania klientów. Cieszymy się z rozwijanego konceptu usług. Wierzymy, że wysoką jakość świadczonych usług zapewnią nasi renomowani partnerzy – DHL oraz Pointpack - komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR w Lidl Polska.

Całość działań wdrożeniowych we współpracy z siecią Lidl, jak i poszczególnymi podmiotami,

koordynuje Pointpack, integrator oraz partner technologiczny budujący rozwiązania IT,

a także usługi serwisowe dla branży handlowej oraz kurierskiej w obszarze infrastruktury

pierwszej i ostatniej mili logistyki miejskiej.

- Klient zwraca uwagę na dostępność punktów odbioru i nadań pod względem miejsca zamieszkania - jeśli ma w pobliżu punkt, chętniej decyduje się na taką usługę zamiast dostawy pod prywatny adres. Kontynuujemy rozbudowę sieci punktów odbioru, wspierając trend rozwoju sklepów multifunkcyjnych – mówi Paulina Żmijowska, kierownik ds. Marketingu&PR Pointpack S.A.