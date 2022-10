26 października jest kolejna „gratisowa środa” w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego.

Lidl z gratisową środą., fot. shutterstock

Gratisowa środa w Lidlu: Na czym polega promocja?

W środę 26 października klienci sieci Lidl Polska mają szansę skorzystać z promocji na wybrane kosmetyki pielęgnacyjne – przy zakupie dwóch, tańszy można otrzymać gratis. Oferta będzie dostępna dla użytkowników aplikacji Lidl Plus po aktywacji kuponu.

Gratisowa środa: co można kupić?

Wśród kosmetyków objętych promocją są produkty takich znanych marek, jak m.in.: Cien, Nivea, Palmolive, Hairy Land, Ziaja, Elmex oraz wiele innych. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Ceny w Lidlu: obniżki cen żywności

Do dotychczasowych stałych akcji: Lidlowe ceny, Tania Sobota w Lidlu oraz kuponów w aplikacji Lidl Plus, sieć dodała nowe akcje, w ramach których klienci mogą kupić produkty w niskich cenach. Są to: obniżki cen mięsa, warzyw i owoców, a także gratisowe środy w Lidlu przy zakupach z aplikacją Lidl Plus. Nowe akcje będą prowadzone co najmniej do końca listopada 2022 r.

