Lidl z kampanią wspierającą polskich dostawców żywności

– Lidl Polska rozpoczął nowy rok kampanią skierowaną do polskich dostawców. W spocie telewizyjnym sieć dziękuje za udaną współpracę oraz zachęca klientów do wybierania polskich produktów. Kupowanie produktów z Polski pozytywnie wpływa na rozwój krajowej gospodarki oraz dostawców, którzy dzięki temu mogą tworzyć nowe miejsca pracy. Nowa kampania sieci wystartowała na początku stycznia i potrwa trzy tygodnie. Nośnikiem kampanii są spoty telewizyjne. Za produkcję materiałów marketingowych odpowiedzialna jest agencja GPD, a za zakup mediów dom mediowy Havas Media.

– Dla sieci Lidl Polska bardzo ważne jest, aby na co dzień współpracować z polskimi dostawcami. Chcemy, by w naszych sklepach klienci mieli dostęp do szerokiej oferty polskich produktów – takich jak np. nabiał, mięso i wędliny, jaja, warzywa i owoce. Obecnie oferujemy kilkaset produktów oznaczonych symbolem „Produkt polski”. Cieszymy się, że dzięki naszej współpracy polscy dostawcy mogą się rozwijać oraz z powodzeniem tworzyć nowe miejsca pracy – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR Lidl Polska.

Lidl Polska od samego początku swojej działalności współpracuje z polskimi dostawcami. Sprzedaż artykułów spożywczych od polskich producentów stanowi ponad 70 proc. obrotu sieci. Sieć od wielu lat prowadzi również kampanie, w których przedstawia swoich producentów z Polski. Dotychczas mogliśmy poznać dostawców warzyw i owoców „Ryneczku Lidla”, producenta nabiału „Pilos” czy kosmetyków „Cien”. We wrześniu 2020 roku w kampanii „Lidl Polska z dumą wspiera polskich dostawców” wzięły udział firmy takie jak Roślinna Magda, Zakłady Mięsne Skiba, producent jaj Ovovita oraz Spółdzielnia Mleczarska Ryki.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.