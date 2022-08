Lidl z kolejną akcją gratisowych piw. Promocja trwa jeden dzień

Autor: oprac. OW

Data: 11-08-2022, 10:08

12 sierpnia w sklepach Lidl Polska z aplikacją Lidl Plus wszystkie piwa w butelce będzie można kupić w ofercie 4+4 gratis.

Lidl z kolejną akcja gratisowych piw, fot. shutterstock

Lidl oferuje piwo gratis. Co trzeba zrobić?

Dzięki dostępnemu kuponowi, wybierając osiem produktów, klienci zapłacą za cztery z nich, a kolejne cztery najtańsze spośród ośmiu wybranych otrzymają gratis.

Klienci wybierać będą mogli z oferty obejmującej wiele marek, takich jak: Lech, Tyskie, Łomża, Heineken, Namysłów, Złoty Bażant i wiele innych. Akcja obejmuje również piwa bezalkoholowe.

Piwo gratis we wszystkich sklepach Lidla

By móc skorzystać z promocji, trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować go przy kasie podczas zakupów w dowolnym sklepie sieci. Kupon przeznaczony jest do użytku jednorazowego i mogą z niego skorzystać klienci, którzy ukończyli 18 lat. Piwa w butelce objęte promocją można wybierać dowolnie, według indywidualnych preferencji. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus.

Aplikacja Lidl Plus jest dostępna do pobrania za darmo na platformach Google Play, App Store oraz Huawei Store.