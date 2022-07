Lidl z kolejną promocją na piwa. Nawet do 6 sztuk gratis

Autor: oprac. JS

Data: 07-07-2022, 13:04

Lidl w najnowszej ofercie, dostępnej od czwartku 7 lipca, przygotował dla swoich klientów kolejne piwne promocje: 12+6 gratis przy zakupie piw Perlenbacher oraz 3+3 gratis przy zakupie marek Garage, Hardmade oraz Captain Jack i Somersby.

Lidl wprowadził kolejną promocją na piwa. / fot. materiały prasowe

Lidl poszerzył również ofertę piw rzemieślniczych. W Browarni Lidla znalazły się m.in.: pszeniczny „Słoneczny dzień” Browaru Za Miastem z owocowymi nutami mango i marakują w cenie 7,99 zł/ 1 but., „Bramble Rumble” od AleBrowar, czyli Sour Ale z dodatkiem jeżyn za 9,99 zł/ 1 but., delikatnie nagazowane „Otwarcie sezonu” od Trzech Kumpli o owocowym i goździkowo-ziołowym aromacie za 8,99 zł/ 1 but. Oferta piw rzemieślniczych „Browarni Lidla” jest dostępna stacjonarnie od czwartku 7 lipca do wyczerpania zapasów.

Lidl poszerzył również ofertę piw rzemieślniczych. / fot. materiały prasowe

Piwna promocja Lidla

W najnowszej ofercie sieci znajdą coś dla siebie również miłośnicy browarów koncernowych, albowiem przy zakupie dwunastu sztuk takich piw, jak m.in.: Warka, Tatra, Kasztelan, Okocim, Harnaś czy Łomża, koszt każdej puszki wyniesie zaledwie 1,99 zł/ 1 szt. Fani mocno nagazowanych niemieckich Pilsnerów, ucieszy natomiast promocja 12+6 na piwo Perlenbacher Pils, w której przy zakupie dwunastu butelek klient otrzyma sześć gratis.

Z kolei na użytkowników aplikacji Lidl Plus czekać będzie specjalny kupon 3+3 gratis, dzięki któremu przy zakupie 3 piw marek: Garage, Hardmade, Captain Jack lub Somersby, 3 kolejne, dowolne produkty dostaną oni gratis.

Z promocji na pozostałe piwa klienci sklepów sieci Lidl będą mogli skorzystać wyłącznie przez 3 dni, od czwartku 7 lipca do soboty 9 lipca.