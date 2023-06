Pszeniczne piwo Fruited Gose dołączyło do grona zwycięzców w III edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” organizowanego przez Browar PINTA we współpracy z Lidl Polska.

Browar PINTA i Lidl z kolejnym piwem. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

Kolejne zwycięskie piwo PINTA w ofercie Lidl Polska

W III edycji konkursu „Niech Świat Pozna Twoje Piwo” jurorzy ocenili ponad 200 piw w 4 kategoriach: Dortmunder, Cold IPA, West Coast Double IPA chmielone jedną odmianą chmielu oraz Gose z owocami. W tej ostatniej, dedykowanej piwom z dodatkiem owoców, najlepszą okazała się propozycja Daniela Bąkowskiego z Radomia. Piwowar pokonał nią aż 48 konkurentów.

Zaproponowane przez niego połączenie smaków otrzymało najwyższe noty i wyprzedziło zestawienia smaku z malinami czy truskawkami. Daniel Bąkowski do przygotowania zwycięskiego trunku użył pigwowca japońskiego. Wzbogacił on typowy dla tego rodzaju piwa – lekko słony smak nutą soczystego, słodkiego owocu, który jest wyczuwalny, ale nie dominujący.

Pierwsze zwycięstwo stylu Gose

W tym roku po raz pierwszy w konkursie Lidl Polska i Browaru PINTA domowi piwowarzy mogli zmierzyć się w kategorii piw Gose z domieszką owoców. Styl ten narodził się w Dolnej Saksonii, gdzie w XVIII wieku stał się niezwykle popularny. Z biegiem lat jednak nie wytrzymał on presji nowo rodzących się stylów jak na przykład lager, które wiodły wówczas prym. Na początku XX wieku został prawie zapomniany. Od kilkudziesięciu lat jego popularność znów rośnie i piwosze coraz chętniej sięgają po jego orzeźwiający, lekko kwaśny oraz słonawy smak.

Piwo Fruited Gose od Browaru PINTA oraz Lidl Polska oferowane będzie od piątku 9 czerwca br. W dniach od 9 do 11 czerwca będzie obowiązywała specjalna promocja: przy zakupie dwóch butelek cena jednej sztuki wyniesie 7,99 zł/ 500 ml/ 1 but. (cena regularna to 8,99 zł).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl