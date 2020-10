Lidl z kolejnym sklepem w Warszawie

Nowy sklep Lidl Polska przy Forcie Służew wyróżnia się na tle pozostałych sklepów sieci. Obiekt zlokalizowany jest w wielopoziomowym budynku o nowoczesnej bryle. Sala sprzedaży o powierzchni ponad 1280 mkw. umieszczona jest na pierwszym piętrze, z kolei na poziomie drugim znajduje się powierzchnia biurowa oraz magazyn. W obiekcie jest również zadaszony parking, który zlokalizowany jest na parterze.

W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 23:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 21:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać ze 49 miejsc parkingowych. Dodatkowo dla wygody klientów parking został wyposażony w system detekcji wraz z urządzeniem informowania o wolnych stanowiskach postojowych. W trosce o komfort dokonywania zakupów w sklepie znajdują się szerokie alejki, a klienci będą mogli skorzystać z trawelatora (tzw. ruchomego chodnika) oraz dwóch wind osobowych, które zapewnią sprawne połączenie między parkingiem a salą sprzedaży

