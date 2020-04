Lidl z nową kampanią zachęcającą do pracy w sklepach sieci

Lidl Polska za pośrednictwem haseł takich jak odpowiedzialność, zaangażowanie, pewność oraz ludzie opisuje to, co tworzy firmę oraz wpływa na atmosferę w pracy. Sieć docenia zaangażowanie swoich pracowników w wykonywanie codziennych obowiązków. Pracownicy sklepów w obecnej sytuacji stali się bohaterami, którzy mimo rygorystycznych wytycznych, wykonują swoją misję i zapewniają Polakom dostęp do artykułów spożywczych każdego dnia.

- Chcemy, by nasi pracownicy mieli pewność, że ich wielkie zaangażowanie w pracę jest doceniane przez naszą firmę. Nasi pracownicy są fundamentem Lidl Polska – ich odpowiedzialna postawa sprawia, że wypełniamy naszą misję społeczną, zapewniając Polakom żywność, a klienci każdego dnia mogą zrobić u nas niezbędne zakupy - mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications, Lidl Polska.

Lidl Polska za pośrednictwem nośników zewnętrznych – billboardów – zwraca uwagę na to, że niezależnie od sytuacji gwarantuje dobre warunki zatrudnienia – umowę o pracę, ponadprzeciętną w branży wysokość wynagrodzenia oraz pozapłacowe benefity m.in. takie jak ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną czy kartę Multisport. Ponadto, w tak trudnym jak obecnie okresie, sieć podejmuje nowe działania, by zapewnić ponad 20 tysiącom pracowników bezpieczeństwo i ochronę ich zdrowia.

Firma wprowadziła do tej pory szereg rozwiązań chroniących zdrowie pracowników. Jako pierwsza sieć sklepów tego formatu w Polsce rozpoczęła przekazywanie dodatkowego środka ochrony osobistej – przyłbic ochronnych. W sklepach przy stanowiskach kasowych zostały zamontowane specjalne ekrany ochronne wykonane z plexi, a na podłogach wyznaczone bezpieczne odległości między osobami stojącymi w kolejce. Wprowadzono również zmiany w modelu działania – zespoły pracowników są dzielone na grupy tak, aby kontakt między nimi był jak najmniejszy.

W każdym sklepie i biurze sieci pracownicy mogą korzystać z podajników ze środkami dezynfekcyjnymi oraz płynów antybakteryjnych lub rękawiczek ochronnych. Klienci odwiedzający sklepy powinni pamiętać o pozostałych środkach ostrożności. Przy taśmie w strefie wypakowywania zakupów przy kasach fiskalnych („strefa X”) powinna przebywać wyłącznie jedna osoba, a pozostali klienci stojący w kolejce powinni pamiętać o zachowaniu 2 metrów odległości między sobą. W sklepach zamieszczone są oznaczenia poziome i pionowe, które pomogą klientom zachować bezpieczną odległość między sobą.

