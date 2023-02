Do 2025 roku Lidl będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego – włączając w to asortyment artykułów wegańskich, między innymi marki własnej Vemondo.

fot. shutterstock

Lidl publikuje rozbudowaną politykę zakupową

Lidl na swojej stronie internetowej opublikował rozszerzoną wersję polityki zakupowej dotyczącą świadomego odżywiania. Zostały w niej uwzględnione dodatkowe działania oraz zobowiązania sieci – m.in. rozszerzenie asortymentu roślinnego oraz produktów pełnoziarnistych w markach własnych Lidl, a także uwzględnienie nowych standardów komunikacji marketingowej, która może być odbierana przez dzieci.

Lidl rozszerza asortyment produktów pochodzenia roślinnego

Do 2025 roku Lidl będzie stale zwiększać udział produktów z białkiem pochodzenia roślinnego – włączając w to szeroki asortyment artykułów wegańskich, między innymi marki własnej Vemondo. Od 2023 roku sieć będzie ponadto obliczać i podawać do ogólnej wiadomości proporcję zwierzęcych i roślinnych źródeł białka.

Więcej pełnego ziarna w produktach marek własnych

Najnowsze badania w ramach Globalnego Raportu Odżywiania wskazują, że produkty pełnoziarniste są najważniejszym składnikiem diety, aby zachować długie życie w dobrym zdrowiu. Produkty pełnoziarniste zawierają więcej błonnika, dzięki czemu pomagają utrzymać zdrowie jelit i zapobiegają chorobom układu krążenia oraz cukrzycy. Do 2025 roku Lidl będzie stopniowo zwiększać udział produktów pełnoziarnistych w produktach marek własnych.

Nowe standardy w komunikacji

Od marca 2023 (z wyjątkiem ofert promocyjnych w czasie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Halloween) Lidl szczególnie skupi się na przeciwdziałaniu komunikatom marketingowym, które mogą być odbierane przez dzieci, a dotyczą żywności o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, cukru czy soli. Podejmując to działanie, Lidl kieruje się rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Sieć będzie również promowała zdrową i zrównoważoną dietę dla dzieci. Ponadto do końca 2025 r. sieć usunie z opakowań produktów spożywczych marki własnej motywy skierowane do dzieci, jeśli produkty te nie spełniają wymagań WHO.

