Lidl z nowymi sklepami w Pile i Opolu Lubelskim

W nowo otwartych sklepach klienci znajdą wysokiej jakości artykuły w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Na sklepowych półkach nie zabraknie świeżych owoców i warzyw w ramach „Ryneczku Lidla”, pieczywa bez konserwantów „Chrupiące z Pieca”, a także chętnie wybieranych przez konsumentów marek takich jak: „Pikok” – wędliny, „Pilos” – nabiał oraz szerokiego asortymentu produktów w „Strefie Wege”, jak również kosmetyków wegańskich marki „Cien Food For Skin”. W asortymencie sklepów znajdziemy także odzież oraz produkty przemysłowe w niskich cenach.

Firma Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Zawsze, gdy istnieje możliwość współpracy z krajowym dostawcą, sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl w Opolu Lubelskim, przy ul. Fabrycznej 33 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1100 mkw. W obiekcie zostało zatrudnionych 26 osób. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 72 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą specjalne promocje.

Z kolei sklep sieci Lidl w Pile przy ul. Ogińskiego 33 ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ponad 1500 mkw. W obiekcie zostały zatrudnione 23 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 8:00 do 20:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z 50 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia na klientów czekać będą specjalne promocje.