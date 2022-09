Trwa kolejny miesiąc promocji Lidl Polska, w której klienci otrzymują zwroty 100% ceny za zakup odpowiednich produktów. W tym tygodniu, od poniedziałku 19.09, klienci, którzy kupią papier toaletowy Floralys i zeskanują aplikację Lidl Plus, zaoszczędzą 16,99 zł.

Promocja Lidla na papier toaletowy. / fot. AK

W dniach 19-21 września br. posiadacze aplikacji Lidl Plus będą mogli ponownie skorzystać ze specjalnej promocji, tym razem kupując papier toaletowy.

Promocja Lidla na papier toaletowy

We wskazanym terminie klienci, którzy kupią papier toaletowy Floralys i zeskanują aplikację Lidl Plus, otrzymają 100% zwrotu ceny w postaci kuponu rabatowego na kolejne zakupy za min. 79 zł* ważnego do 24 września.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl