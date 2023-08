Od 7 sierpnia obowiązują nowe promocje z gazetki Lidla. Spore obniżki objęły m.in. ofertę piwną.

Lidl znów to robi. Produkty za darmo i półdarmo; fot. shutterstock.com /Proxima Studio

Znów to zrobili w Lidlu. Zaczęło się w poniedziałek

Lidl przygotował dla klientów kilka sporych obniżek i gratisów. Z kuponem z aplikacji od poniedziałku do środy można dostać mięso mielone wieprzowe 400g w ofercie "1+1 gratis".

Do soboty 12 sierpnia obowiązuje promocja na masło Mazurski Smak Mlekpolu. 3,25 zł to cena za jedno opakowanie 200g przy zakupie trzech. Limit to 6 kostek na paragon.

Coca-Cola o pojemności 2l dostępna jest za 6,49 zł przy zakupie dwóch butelek, a wybrane kabanosy Tarczyński można kupić w ofercie "1 zł za drugi, tańszy produkt".

Lidl - piwo w puszce za 2,50 zł

Od 7 do 9 sierpnia sklepy Lidl organizują piwną promocję pod hasłem "Miksuj dowolnie. 2,50 zł za puszkę przy zakupie 12", która ważna jest z kupnem Lidl Plus. Marki objęte ofertą to: Łomża, Kasztelan, Okocim, Harnaś, Tatara czy Perła. Szczegółowa lista produktów i regulamin akcji dostępny jest w aplikacji Lidl Plus.

Słynne piwne promocje w Lidlu

W Lidlu można kupić taniej także inne rodzaje piwa w opakowaniach zbiorczych. W ofercie m.in.

- Tyskie Gronie za 2,99 zł przy zakupie 8-paku puszek 500 ml

- Corona Extra w puszce za 3,49 zł przy zakupie 6-paku po 330 ml

- Perła Chmielowa w puszce 500 ml po 3,39 zł w 6-paku

- Perła Miodowa w puszce 500 ml po 3,49 zł w 4-paku

W specjalnej ofercie jest także beczka piwa Perlenbacher 5 l za 39,99 zł.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl