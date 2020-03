Lidl zachęca do bezpiecznych płatności bezgotówkowych

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, Lidl Polska jako priorytet stawia sobie bezpieczeństwo pracowników i klientów. Sieć sukcesywnie wprowadza m.in.: specjalne ekrany ochronne wykonane z pleksi przy stanowiskach kasowych, nakleja taśmy utrzymujące odległość pomiędzy osobami stojącymi w kolejce czy skraca godziny otwarcia sklepów. Lidl Polska w komunikatach głosowych w swoich sklepach zachęca także klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dzięki współpracy z eService już od poniedziałku, 23 marca we wszystkich sklepach Lidl można skorzystać z możliwości płatności zbliżeniowej do 100 zł bez konieczności wpisywania kodu PIN, tym samym Lidl Polska należy do jednych z pierwszych sieci handlowych na rynku z ukończoną implementacją tego rozwiązania.

- W aktualnej sytuacji zadbaliśmy, aby przy transakcjach do 100 zł, klienci sklepów Lidl Polska mogli jak najszybciej korzystać z płatności zbliżeniowych bez konieczności wpisywania kodu PIN. Umożliwi to szybszą obsługę przy kasach, a jednocześnie dzięki ograniczeniu konieczności dotykania urządzeń płatniczych, przyczyni się zachowania higieny w czasie zakupów. Rozwiązanie już funkcjonuje we wszystkich sklepach sieci Lidl - komentuje Renata Zielińska, dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami z firmy eService.

- Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom i klientom. To nasz priorytet, dlatego zachęcamy klientów do korzystania z płatności bezgotówkowych. Pracujemy także nad funkcjonalnością Lidl Pay, która umożliwi dokonywanie transakcji mobilnych. Już wkrótce klienci będą mogli w łatwy sposób przy pomocy jednego skanowania zapłacić za zakupy oraz skorzystać ze wszystkich rabatów dostępnych dla użytkowników Lidl Plus, oszczędzając przy tym czas oraz wspierając swoje bezpieczeństwo poprzez mniejszą ekspozycję na kontakt z urządzeniami i tym samym wirusy - podkreśla Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications Lidl Polska.

Lidl Pay to nowa funkcjonalność dedykowana użytkownikom aplikacji Lidl Plus, która pozwala zaoszczędzić czas przy kasie, poprzez dodanie do aplikacji karty płatniczej. W efekcie skanując kartę Lidl Plus czytnikiem w strefie kas, jednocześnie naliczane są rabaty oraz dokonywana jest płatność, wygodnie i szybko. Funkcjonalność ta będzie dostępna tylko dla użytkowników aplikacji Lidl Plus, w sekcji „Mój Portfel”, w zakładce „więcej“, w menu dolnym. Aby z niej skorzystać, dbając o bezpieczeństwo danych bankowych, należy zdefiniować kod PIN lub odcisk palca (touch ID) i następnie dodać kartę płatniczą. Jednocześnie zaznaczamy, że korzystając z Lidl Pay użytkownicy mogą być pewni, że ich dane bankowe są bezpieczne. Funkcjonalność jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa płatności PCI.

