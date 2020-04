Lidl zachęca do wspierania potrzebujących w najbliższej okolicy

Lidl Polska zachęca do pomocy sąsiedzkiej w najbliższej okolicy. Na tą okazję sieć zaprojektowała specjalny plakat w formacie A4 „Sąsiedzie, potrzebujesz pomocy?”, który można wydrukować na domowej drukarce, uzupełnić i wywiesić w miejscu zamieszkania. W ten sposób osoby potrzebujące wsparcia mogą skontaktować się z tymi gotowymi do pomocy.

- Wierzymy, że solidarność sąsiedzka to znana wszystkim od dawna forma pomagania, która szczególnie teraz jest nieoceniona. Jest to prosta i jednocześnie bardzo szczytna idea, która w aktualnej sytuacji może sprawdzić się doskonale. Chcemy zachęcić klientów do pomocy potrzebującym w swoim otoczeniu. Plakat, który opracowaliśmy ma połączyć osoby potrzebujące pomocy, z sąsiadami, którzy mogą im tą pomoc okazać – szczególnie myślimy o młodych, witalnych osobach np. studentach – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communication Lidl Polska.

Równorzędnie sieć zaplanowała także drugą akcję z myślą o najmłodszych: wielkanocną kartkę-kolorowankę. W ten sposób dzieci mogą przygotować piękną, kolorową laurkę dla bliskich, z którymi nie mogą się spotkać podczas nadchodzących Świąt Wielkanocy. Te święta dla wielu rodzin będą nietypowe. Dla bezpieczeństwa część z nas zdecyduje się zrezygnować z wizyty u bliskich. Ważne jest jednak, aby dzieci mogły przekazać bliskim, że mimo to myślą o nich. Kartkę wystarczy pokolorować, pomalować lub wykleić papierem ozdobnym, a film lub zdjęcie z przygotowania kartki wysłać stęsknionym bliskim: babciom, dziadkom, ciociom, wujkom czy sąsiadom.

Kartkę-kolorowankę można pobrać tutaj: http://webcontent.lidl.pl/PL/2020/AKCJE/kartka_wielkanocna_LIDL.pdf

„Wolontariusze” pragnący pomóc osobom w swojej okolicy mogą pobrać plakat w wersji kolorowej lub czarno-białej tutaj:

http://webcontent.lidl.pl/PL/2020/AKCJE/pomoc-sasiedzka-czarny-bialy.pdf

http://webcontent.lidl.pl/PL/2020/AKCJE/pomoc-sasiedzka-kolor.pdf

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.