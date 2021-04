Lidl zachęca klientów do własnej uprawy warzyw

We wszystkich sklepach Lidla można kupić sadzonki warzyw.

Od 12 kwietnia do wyczerpania zapasów we wszystkich sklepach Lidla znajdziemy sadzonki warzyw. Sieć wspiera trend samodzielności oraz zachęca klientów do podjęcia własnej uprawy warzyw. To rozwiązanie uzupełniające domowe zapotrzebowanie na produkty, a przy okazji dobra zabawa na świeżym powietrzu dla wszystkich domowników, zwłaszcza dzieci.

- Samodzielnie wyhodowane warzywa to alternatywa dla zakupionych plonów. Decydując się na takie rozwiązanie, przez cały czas mamy pod kontrolą nawadnianie oraz rozwój rośliny. Jest to doskonały sposób na uzupełnienie podstawowych potrzeb żywieniowych domowników. Dodatkowo angażując w uprawę dzieci uczymy je samodzielności, dobrych nawyków żywieniowych oraz stawiamy na zabawę na świeżym powietrzu - informuje Lidl.

W ofercie dostępne są sadzonki takich warzyw jak por, seler, kalarepa, sałata masłowa, sałata lodowa, sałata strzępiasta, pietruszka naciowa oraz szczypiorek.

Sadzonki pochodzą od polskiego producenta – Grupy Mularski. Posiadają oznaczenie „Produkt polski”, które pozwala klientom na łatwe znalezienie artykułów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Wszystkie sadzonki dostępne są w zbiorczych opakowaniach, w cenie 14,99 zł/12 szt./1 opak.

