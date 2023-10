W najnowszej gazetce Lidla, która obowiązuje do soboty 28 października można znaleźć sporo ofert promocji na popularne produkty. Sieć mocno promuje także niższe ceny na chryzantemy i znicze na Wszystkich Świętych.

Co w promocji w Lidlu?; fot. shutterstock.com

Co w promocji w Lidlu?

Taniej można kupić banany - 2,49 zł/kg oraz awokado - 3,49 zł za sztukę. Schab wieprzowy kosztuje 11,99 zł/kg z kuponem Lidl Plus. Limit to 2 kg na kupon. W promocji z aplikacją są także parówki z filetem z indyka Pikok 200g za 4,19 zł przy zakupie dwóch opakowań. Limit to 2 opakowania na kupon.

Łososie wędzone 100g można kupić w ofercie "50% taniej za drugi, tańszy produkt". Limit to także 2 opakowania na kupon.

Ser gouda Pilos w kawałku kosztuje 17,99 zł/kg, a olej Kujawski 3l dostępny jest w cenie 19,35 zł (6,45 zł za 1 litr). Coca-Cola 1l w czteropaku kosztuje 15,96 zł (3,99 zł za sztukę).

W Lidlu znów to zrobili

Czekoladę mleczną z całymi orzechami laskowymi klienci otrzymają w ofercie 2+1 gratis. Limit to 3 opakowania na kupon. Wszystkie orzechy i bakalie dostępne są w akcji "50% taniej na drugi, tańszy produkt".

Piwo Budweiser Budvar dostępne jest w akcji 6+4 gratis. Limit to 10 butelek na kupon.

W Lidlu obowiązują także promocję na kosmetyki Nivea, "1 zł za drugi, tańszy produkt". Ponadto tylko w czwartek dostępna jest promocja na pantsy Lupilu - 1+1 gratis.

Po ile chryzantemy i znicze w Lidlu?

Z okazji Wszystkich Świętych Lidl ma specjalną ofertę. Wszystkie znicze dostępne są w ofercie "8 w cenie 4", a wkłady parafinowe 15+5 gratis z kupnem Lidl Plus.

Wszystkie chryzantemy dostępne są za 1 grosz na trzecią, najtańszą sztukę.

