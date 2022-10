Wielka rekrutacja w Lidlu zbiegła się ze świętowaniem przez firmę 20-lecia działalności w Polsce. Firma zatrudnia zarówno do pracy w sklepach, jak i w magazynie. Wiemy, jakie zarobki oferuje Lidl swoim pracownikom.

Rekrutacja w Lidlu 2022: Praca w sklepach i w magazynie

Obecnie Lidl poszukuje pracowników do sklepów i magazynów i łącznie rekrutuje do pracy 1000 osób. Obecnie w sklepach sieci pracuje ok. 25 tys. pracowników, w ponad 800 sklepach.

Zarobki w Lidlu 2022: Ile zarabiają pracownicy sklepów?

Zarobki na początku zatrudnienia w sklepach Lidl zawierają się w widełkach od ok. 3,7 do 4,6 tys zł brutto. Zarobki w Lidlu po roku pracy wzrastają od ponad 3,8 tys. do 4,8 tys. zł. Po dwóch latach pracy pracownicy Lidla zarabiają od 4,1 do 5 tys. zł.

Zarobki w Lidlu 2022: Ile zarabiają pracownicy magazynu?

Pensja początkowa w magazynie Lidla dla komisjonerów towaru to od 4,3 do 4,7 tys. zł brutto. Zarobki w magazynie Lidla wzrastają po roku i mieszczą się w przedziale 4,5-5 tys. zł. Po dwóch latach pracy pracownicy magazynu Lidla mogą liczyć na pensje od 4,8 do 5,2 tys. zł.

Dodatkowo, pracownicy Lidla mogą liczyć również na benefity, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, wyprawki dla dzieci, czy kartę Multisport.

