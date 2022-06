Lidl zatrudnił 170 osób z Ukrainy. Ile zarobią?

Autor: oprac. OW

Data: 20-06-2022, 14:53

Dzięki prowadzonym rekrutacjom sieć Lidl Polska zatrudniła 170 pracowników z Ukrainy. Nowe wakaty cały czas są oferowane.

Lidl zatrudnia 170 osób z Ukrainy. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Dziurek/shutterstock

W Dniu Uchodźcy Lidl Polska deklaruje dalszą pomoc obywatelom Ukrainy

- 20. czerwca cyklicznie obchodzony jest Dzień Uchodźcy. W tym roku jest on szczególnie ważny ze względu na konflikt w Ukrainie. Lidl Polska pomagał obywatelom Ukrainy na wielu polach, m.in. przekazując produkty czy organizując zbiórki we wszystkich swoich sklepach. Sieć uruchomiła również możliwość zatrudniania osób z Ukrainy, publikując wybrane ogłoszenia o pracę w języku ukraińskim. Prowadzone rekrutacje do tej pory zaowocowały zatrudnieniem 170 pracowników z Ukrainy, a nowe wakaty cały czas są oferowane - informuje sieć handlowa.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grupa Schwarz, do której należy Lidl Polska, przeznaczyła na pomoc obywatelom Ukrainy wsparcie o wartości 47 mln zł. W Polsce sieć wspiera produktowo oraz finansowo organizacje takie jak Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polska Akcja Humanitarna. W Ukrainie firma przekazuje produkty organizacjom NGO, w tym Caritas Ukraina. W sklepach Lidl Polska trwają zbiórki żywności dla Federacji Polskich Banków Żywności oraz Caritas Polska.

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie ponad 25 000 osób. Sieć w dalszym ciągu planuje systematycznie zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł.

Planowane w tym roku inwestycje przełożą się na stworzenie ok. 1 500 kolejnych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali Lidl Polska.

Co Lidl Polska zapewnia swoim pracownikom?

Na początku zatrudnienia, wszyscy pracownicy sklepów, niezależnie od narodowości, mogą liczyć na wynagrodzenie od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto. Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

W przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.

Dla obywateli Ukrainy istotna jest możliwość nauki języka polskiego zapewniona przez firmę. Sieć handlowa uruchomiła infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy. Firma deklaruje także wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, którzy będą zainteresowani pracą w Lidl Polska oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń.