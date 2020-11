Lidl ze specjalną promocją na jabłka XXL

Lidl przygotował specjalną ofertę dla smakoszy jabłek. Już od poniedziałku, 16 listopada, na Ryneczku Lidla pojawią się jabłka o niezwykle dużym rozmiarze, o wielkości od 90 do nawet 110 mm. Oferowane będą w cenie 1,99 zł/kg. Będą dostępne w odmianach takich jak ligol, szampion, jonagold oraz idared.

Jabłka dużego kalibru mają wyjątkowo dobre warunki wegetacyjne i małą konkurencję na drzewie podczas wzrostu, co sprawia, że rosną ponad normalne wielkości. Ze względu na ich powolny proces dojrzewania wielu sympatyków może zobaczyć w nich ideę slow food. Jedno dorodne jabłko może ważyć nawet 300-400 gramów. Okazałe owoce idealnie nadadzą się do ciast – np. na szarlotkę – lub jako sycąca przekąska, dodatek do sałatek i wielu innych potraw.

Specjalna oferta dostępna będzie na Ryneczku Lidla od poniedziałku, 16 listopada, do środy, 18 listopada lub do wyczerpania zapasów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.