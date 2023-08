Lidl oferuje ubezpieczenie NNW dla dzieci swoich pracowników oraz dodatkowe wsparcie w kontekście nadchodzącego roku szkolnego.

Lidl ze wsparciem dla pracowników i ich dzieci, fot. shutterstock

Ile zarabiają pracownicy Lidla?

Lidl oferuje ubezpieczenie NNW dla dzieci oraz dodatkowe wsparcie w kontekście nadchodzącego roku szkolnego.

Obecnie Lidl zatrudnia ponad 27 tys. osób. Pracownicy sklepów zarabiają tu na początek od 4 200 do 5 150 zł brutto. Po roku pracy od 4 400 do 5 350 zł brutto, a po dwóch latach od 4 600 do 5 600 zł brutto. Załoga magazynów z kolei zarabia na początku od 4 800 do 5 500 zł brutto, po roku pracy od 5 050 do 5 900 zł brutto, a po dwóch latach – od 5 300 do 6 400 zł brutto.

Na wyższe zarobki mogą liczyć menedżerowie sklepów, którzy dopiero rozpoczynają pracę na swoim stanowisku. W pierwszym roku otrzymują oni od 6 700 do 7 000 zł brutto, w kolejnym od 7 000 do 7 400 zł brutto, a po dwóch latach – od 7 800 do 8 300 zł brutto. Każdemu z nich przysługuje również samochód służbowy.

Ochrona dla rodziny i dzieci

- Ważnym elementem oferty pracowniczej Lidl Polska jest wprowadzenie rocznego ubezpieczenia NNW dla dzieci i wnuków pracowników, obejmującego nieszczęśliwe wypadki do 25. roku życia. Dzięki temu zabezpieczeniu, w razie nieszczęśliwego wypadku, koszty leczenia, rehabilitacji oraz inne wydatki medyczne nie stanowią już takiego obciążenia finansowego dla rodzin pracowników - informuje sieć handlowa.

Z myślą o nadchodzącym roku szkolnym, Lidl Polska oferuje też wsparcie dla pracowników, których dzieci wchodzą w nowy etap edukacji. Oprócz ubezpieczenia NNW, sieć oferuje także wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów.

Pakiet benefitów w Lidl Polska

Lidl gwarantuje swojej załodze benefity pozapłacowe, takie jak jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe i turystyczne, karty MultiSport oraz Medicover Sport, szkolenia czy wyprawki „dla maluszka” i pierwszoklasisty. Dodatkowo firma zapewnia bezpłatny program wsparcia psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl