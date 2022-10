Lidl w ostatniej gazetce promocyjnej zestawia ceny 5 popularnych produktów porównując ceny marek własnych ze znanymi brandami, jak Nutella, Lavazza czy Kujawski. Znak czasów?

Lidl w ostatniej gazetce promocyjnej zestawia ceny 5 popularnych produktów porównując ceny marek własnych ze znanymi brandami.

Lidl porównuje ceny marek własnych ze znanymi brandami

Sieć Lidl w najnowszej gazetce z ofertą spożywczą (obowiązuje od 6 do 8 października 2022 roku) zdecydował się na ciekawy ruch.

Na jednej z początkowych stron sieć porównała 5 popularnych produktów znanych marek z ich odpowiednikami w marce własnej z dopiskiem "Masz wybór"

Lidl porównuje ceny Nutelli, Lavazzy i Oleju Kujawskiego

Lidl porównuje m.in. cenę 350-gramowego słoika Nutelli za 11,99 zł z kremem Choco Nussa, który jest dostępny w cenie 6,99 zł za 400 gram.

Następnie sieć wskazała na płatki śniadaniowe. Popularne Nestle Corn Flakes (7,99 zł) zestawiono z płatkami Crownfield Corn Flakes (3,99 zł). Oba produkty są dostępne w opakowaniach 500-gramowych.

Lidl zestawia także cenę litrowej butelki Oleju Kujawskiego (12,99 zł) z olejem Vita D'or (9,99 zł).

Kawę mieloną w opakowaniach 250 gram wśród znanych brandów "reprezentuje" Lavazza (19,99 zł), którą Lidl porównał z kawą swojej marki własnej Bellarom (10,49 zł).

Jedyną opcją spoza kategorii spożywczych są kapsułki do prana Ariel (38,99 zł), które Lidl zestawia z kapsułkami Formil (15,99 zł).

Nad tego rodzaju działaniem sieci Lidl warto się pochylić. Choć sieci od lat mocno promują swoje marki własne, tak otwarte porównanie cen 'private label' z produktami znanych marek należy w Polsce (jeszcze) do rzadkości. A jest się o co bić.

W czasach, gdy producenci żywności zwiększają presję na handel, aby przekładać rosnące koszty na finalną cenę produktów, wobec olbrzymiej inflacji Polacy jeszcze chętniej niż do tej pory wkładają do koszyka produkty pod markami własnymi, które, co do zasady, są tańsze niż te opatrzone brandami znanych producentów.

W ostatnim roku przyspieszyła sprzedaż produktów marek własnych. Wiąże się to m.in. ze wzrostem znaczenia dyskontów na rynku, a to ten kanał sprzedaży odpowiedzialny jest za ponad 80% sprzedaży wartościowej marek własnych.

- Musimy pamiętać, że marki własne realizują potrzeby zarówno klientów osłabionych finansowo jak i tych, dla których niższa cena nie jest głównym czynnikiem wyboru. 45% shopperów wskazuje, że wybiera marki własne, bo są tańsze niż markowe. Z drugiej strony udział marek własnych w droższych kategoriach spożywczych jak BIO jest dwukrotnie wyższy niż w całym koszyku FMCG. Produkty własne sieci mają szeroką ofertę produktów, które odpowiadają na bieżące trendy, jak czysta etykieta, weganizm, trend zrównoważonego rozwoju czy poszukiwanie ciekawych produktów z różnych kuchni świata. Marki własne niektórych sieci stały się dla kupujących bardzo mocnym punktem asortymentu i ważnym czynnikiem wyboru sklepu – komentuje Anna Stawiska – Client Business Partner i główna badaczka raportu Shopper Trends Nielsena.

