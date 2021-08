Lidl zmniejsza zużycie plastiku

Lidl dąży do zmniejszenia zużycia plastiku do 20% w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek własnych do 2025 roku.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 03-08-2021, 12:51

Lidl zmniejsza zużycie plastiku, fot. Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

REset Plastic

Troska o świeżość, trwałość i jakość produktów sprawia, że plastikowe opakowania są wciąż obecne w naszych sklepach. Odpowiedzialne marki dokładają jednak wszelkich starań, by ilość zużywanego plastiku była jak najmniejsza, a jego pozyskiwanie odbywało się odpowiedzialnie.

Firma Lidl Polska, jako sprzedawca detaliczny żywności, bierze odpowiedzialność za środowisko naturalne i zobowiązała się, że będzie:

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

· dążyć do zmniejszenia zużycia plastiku do 20% w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych produktów marek Lidla do 2025 roku;

· dążyć do tego, aby 100% opakowań marek własnych Lidla maksymalnie nadawało się do recyklingu do 2025 roku.

Działania te są częścią międzynarodowej strategii REset Plastic, wprowadzonej w 2018 roku przez Grupę Schwarz, do której należy Lidl Polska. Grupa realizuje wizję „Mniej plastiku — obieg zamknięty”.

W ramach tej strategii, Lidl Polska zmienił w tym roku opakowanie polskich borówek 500 g. Wiaderko zostało zastąpione lżejszą o 43,8% szalką. Dzięki temu tylko w tym roku do obrotu trafi aż 39,8 ton plastiku mniej!

Dodatkowo, 26 lipca na Ryneczku Lidla pojawią się polskie borówki w opakowaniach 200 g z plastiku pochodzącego z recyklingu. Materiał wykorzystany do produkcji był zebrany na nabrzeżach azjatyckich mórz i oceanów. U wybrzeży Indonezji występują poważne problemy z dostępem do wody pitnej. Ludzie często kupują tam wodę butelkowaną, a opakowania wyrzucają w przypadkowych miejscach. Z obszarów najbardziej dotkniętych zanieczyszczeniem mórz i oceanów miejscowa ludność zbiera plastikowe odpady, które następnie odsprzedaje w specjalnych bankach plastiku. Bank plastiku przetwarza odpady w wysokiej jakości surowy materiał Social Plastic, z którego powstają nowe opakowania.

Lidl eliminuje czarny plastik

Lidl postawił sobie również za cel wyeliminowanie czarnego plastiku z opakowań marek własnych do końca 2021 roku, a tym samym znaczne zwiększenie możliwości recyklingu swoich opakowań. Czarny plastik daje poczucie elegancji, dlatego chętnie jest wykorzystywany przez producentów do produkcji m.in. różnego rodzaju opakowań produktów premium. Natomiast swój kolor zawdzięcza zazwyczaj domieszce sadzy, która powoduje, że maszyny w sortowniach recyklingowych mają problem z jego rozpoznaniem i najczęściej jest zaklasyfikowany jako odpad mieszany.