W obowiązującej do soboty 21 gazetce z promocjami Lidla można znaleźć sporo okazji i tzw. perełek. Sprawdziliśmy co może zaciekawić konsumentów.

Promocje w Lidlu do soboty; fot. EPA/TOLGA AKMEN Dostawca: PAP/EPA

Zaczęło się w Lidlu i potrwa do soboty. Znów jest gratis

Od czwartku 19.10 do najbliższej soboty obowiązuje promocja na piwo w puszce 500 ml. Wybrane marki (np. Kasztelan, Łomża, Tatra, Harnaś, Okocim) można kupić za 2,50 zł. Warunek uzyskania takiej ceny to zakup 12 puszek na raz. Limit dzienny to także 12 sztuk.

W tych dniach obowiązuje także promocja na wodę mineralną Muszynianka 1,5l, którą można kupić w ramach akcji "4+2 gratis".

Od czwartku w Lidlu obowiązuje 90-proc. obniżka ceny na drugi ser holenderska gouda 300g. Cena za jedno opakowanie przy zakupie dwóch wynosi 5,39 zł. Kawa ziarnista marki własnej Bellarom 1kg kosztuje 34,99 zł przy zakupie dwóch opakowań (54% taniej drugi produkt). Limit to 10 opakowań na ofertę.

"70% taniej za drugi tańszy produkt" to oferta obowiązująca na lody 1l marki własnej Bon Gelatti.

Lidl szokuje cenami

Polski kurczak uda lub podudzia kosztuje 6,99 zł/kg. Limit to 2 kg.

W ramach akcji "Promo-piątek" obowiązuje specjalna na cukier dwóch marek (Polski Cukier oraz Kuchnia Lidla). To "2+1 gratis". Limit to 3 opakowania na kupon w aplikacji Lidl Plus.

Tylko w sobotę 21 października polski miód lipowy lub gryczany 400g dostępny jest za 1 zł przy zakupach za minimum 199 zł.

