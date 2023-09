W obowiązującej od czwartku gazetce z promocjami sieci Lidl, zamieszczono sporo atrakcyjnych ofert cenowych. Co przeceniono tym razem?

Lidl przecenia sporo produktów

Zaczęło się. Lidl nie certoli się z cenami

Od czwartku do soboty obowiązuje promocja na polskie ziemniaki. Użytkownicy aplikacji Lidl Plus mogą je kupić za 1,49 zł/kg. Limit to 3 kg na paragon.

W atrakcyjnej ofercie cenowej jest także polski kurczak - uda lub podudzia XXL. Cena za 1kg przy zakupach do 4kg to 6,99 zł. Powyżej limitu towar będzie sprzedawany w cenie przed obniżką (12,99 zł/kg).

Od czwartku do soboty w promocji na 30% niższe ceny obowiązują na wybrane kiełbasy. Kilogram sera gouda w kawałku kosztuje 16,90 zł. Promocja obowiązuje także na serki Almette - 3,89 zł za opakowanie 150g oraz na Monte Maxi Zott 400 g - 6,22 zł.

Kawa Tchibo Family mielona 500 g kosztuje 14,99 zł, a sześciopak Coca-Coli i Coca-Coli Zero 330 ml - 14,94 zł.

Wrześniowe okazje Lidla. To jest teraz tańsze

W ramach jednodniowych promocji Lidl postanowił w czwartek 7 września przecenić tabletki do zmywarki Finish 44 sztuki na 24,99 zł przy zakupie dwóch opakowań. W piątek 8 września taniej można kupić papier toaletowy Floralys 8 rolek za 4,49 zł przy zakupie dwóch opakowań. W sobotę przy zakupie dwóch butelek oleju słonecznikowego 1l marki własnej, jedna będzie kosztować 3,99 zł. W przypadku tych trzech produktów dzienny limit zakupów będzie wynosił 2 opakowania.

Oto ceny piwa w Lidlu

Od czwartku do soboty w Lidlu obowiązuje oferta na piwo Heineken Original i Heineken 0% w butelkach 500 ml - 10 butelek kosztuje 30 zł. Produkty można dowolnie miksować.

W tych dniach "supercena" obowiązuje również na piwo Żywiec w puszce 500 ml - 2,99 zł. Ponadto sieć przygotowała promocję na wybrane piwa w puszce po 2,45 zł przy zakupie 12 sztuk. W promocji biorą udział takie marki jak Okocim, Tatra, Łomża, Harnaś i Kasztelan. Produkty można dowolnie miksować. Oferta ważna jest z kuponem w aplikacji. Limit to 12 puszek na paragon.

Lidl rozdaje Rafaello za złotówkę

W ramach akcji "Tania sobota w Lidlu", tego dnia klienci mogą otrzymać Rafaello 150g za 1 zł. Taka cena obowiązuje przy zakupach za minimum 199 zł.

