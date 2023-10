Dwa ostatnie dni października to wysyp okazji w Lidlu. Przed wolnym od handlu dniem Wszystkich Świętych sieć wręcz atakuje promocjami z gazetki.

Najnowsze promocje w Lidlu; fot. fot. shutterstock.com / ML Robinson

Oto ceny w Lidlu. Zaczęło się

Od poniedziałku 30 października obowiązuje duża promocja na masło extra OSM Koło 200g, które kosztuje 3,45 zł przy zakupie trzech kostek. Limit to 6 opakowań na paragon.

W promocji jest także kurczak polski - filet z piersi za 11,99 zł/kg. To cena za 1 kilogram przy zakupach do 4 kg, powyżej limitu będzie sprzedawany w cenie bez obniżki.

Do wtorku 31 października wraz z kuponem Lidl Plus dostępna jest oferta "10 zł taniej" za szynkę z karczmy premium w kawałku. Cena po obniżce to 24,90 zł/kg. Limit - 2 kg.

Z kuponem można też skorzystać z promocji "3+1 gratis" na ser mozarella Pilos 125g. Limit - 4 opakowania na kupon. Inny kupon pozwala na zakup pistacji kalifornijskich w ofercie "2+1 gratis" (limit - 3 op. na kupon). Można otrzymać rownież kupon na słodycze Kinder - "3 w cenie 2" (limit - 3 op. na kupon).

Ponadto w poniedziałek i wtorek można aktywować kupon, który uprawnia do zakupu piwa Żubr w puszce 500 ml w ofercie "4+2 gratis". Limit to 6 puszek.

Lidl przygotował także specjalną promocję na wybrane kabanosy Tarczyński, które można otrzymać za 1 zł (za drugi, tańszy produkt).

Tańsza jest tuszka kaczki - 11,99 zł/kg oraz Coca-Cola w 4-paku po 2 litry (27,96 zł, co daje 6,99 zł za jedną butelkę w czteropaku). Wszystkie kawy ziarniste można kupić 50% taniej (drugi, tańszy produkt).

Lidl - znicze i chryzantemy na Wszystkich Świętych

Z okazji Wszystkich Świętych Lidl ma specjalną ofertę. Wszystkie znicze dostępne są w ofercie "2+2 gratis", która dotyczy 4 takich samych artykułów (limit to 24 znicze na paragon).

Wszystkie chryzantemy dostępne są za 1 grosz na trzecią, najtańszą sztukę.

