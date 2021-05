Lidl zwiększa zamówienia na produkty non-food

Lidl zwiększył zamówienia asortymentu non-food dla sklepów stacjonarnych w Polsce do przełomu roku 2021/2022 o 77% rdr.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 12-05-2021, 13:58

Lidl planuje dwucyfrowy wzrost w zakresie produktów non-food, fot. Gordon Bell / Shutterstock.com

Do sklepów sieci Lidl w całej Polsce klienci przychodzą nie tylko po żywność, ale również po artykuły niespożywcze.

To właśnie ta oferta coraz częściej decyduje o ich wyborach zakupowych.

Świadomość klientów na temat dostępności oferty non-food w sklepach Lidl Polska jest wysoka.

Lidl Polska od dawna, obok produktów spożywczych, mocno stawia na asortyment non-food. Sieć nieustannie rozwija tę kategorię, systematycznie zwiększając ilość indeksów, a strefy z odzieżą oraz artykułami przemysłowymi stanowią coraz bardziej przestronną przestrzeń w każdym sklepie Lidl.

Jak podkreśla detalista, świadomość klientów na temat dostępności oferty non-food w sklepach Lidl Polska jest wysoka. Jednocześnie stanowią one istotny kanał sprzedaży dla tego rodzaju asortymentu.

– Naszą strategią jest oferowanie odzieży i artykułów przemysłowych wysokiej jakości, w atrakcyjnej, niskiej cenie, wyprodukowanych w sposób zrównoważony. Konsumenci na rodzimym rynku rozpoznają nasze kultowe marki własne, w tym odzież damską Esmara, ubrania dla dzieci Lupilu i młodzieży Pepperts, elektronarzędzia Parkside, odzież i wyposażenie sportowe Crivit oraz sprzęty SilverCrest i wiele innych. To ogromny sukces naszego zespołu. Dostrzegamy, że kanał sprzedaży asortymentu non-food jakim są przede wszystkim sklepy stacjonarne, ale również sklep online, jest niezwykle istotny dla rynku. Zdecydowaliśmy się znacznie zwiększyć ilość i różnorodność dostępnego asortymentu poprzez wzrost zamówień towarów non-food dla sklepów stacjonarnych nawet o 77% r/r[1] – komentuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR.

Przełomowym momentem w rozwoju kategorii non-food było uruchomienie sklepu internetowego lidl-sklep.pl w kwietniu 2019 r. Sklep oferuje wyłącznie artykuły non-food. Na początku było to ok. 500 artykułów. W chwili obecnej w ofercie online znajdziemy już ponad 2 000 produktów w ośmiu kategoriach: moda, dom, dziecko, warsztat i auto, kuchnia, sport i wypoczynek, zdrowie i uroda oraz ogród.

Zakupy w sklepie online to gwarancja bezpiecznych płatności. Decydując się na zakup w ten sposób na zwrot mamy 30 dni i odbywa się on za darmo. Przy zakupie od 199 zł, dostawa jest bezpłatna. Lidl zapowiedział, że wkrótce dostawy odzieży oraz artykułów przemysłowych będą odbywały się także do paczkomatów.

Jak podkreśla Lidl Polska w dalszym ciągu będzie rozwijał ofertę non-food i w kolejnych miesiącach klienci mogą spodziewać się jeszcze większej i bardziej różnorodnej oferty oraz, jak zawsze, bardzo niskich, korzystnych cen.] % wzrostu zamówienia towarów non-food w stosunku r/r, dane za okres październik 2021 r. – marzec 2022 r.