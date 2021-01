Lidl zwiększa zawartość zrównoważonej bawełny w tekstyliach marek własnych

Współpracując z CmiA, sieć udowadnia, że poważnie traktuje swoją odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo w ramach globalnych łańcuchów wartości. Kupując tekstylia marek Lidl z oznaczeniem CmiA, klienci mogą aktywnie przyczynić się do poprawy warunków życia drobnych producentów rolnych i ich rodzin, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne. Odzież z oznaczeniem CmiA pojawi się we wszystkich sklepach Lidl Polska od 25 stycznia.

W lutym 2020 roku Lidl przystąpił do inicjatywy "Cotton made in Africa" (CmiA). Poprzez uczestnictwo w tej inicjatywie Lidl aktywnie działa na rzecz społecznej i ekologicznej produkcji bawełny w Afryce. Sieć zapewnia, że już na początku łańcucha dostaw tekstyliów, surowce, które kupuje do produkcji artykułów własnych marek, mogą być uprawiane i pozyskiwane w bardziej zrównoważony sposób.

Poprzez certyfikat "Cotton made in Africa" na wybranych produktach tekstylnych Lidl pokazuje, że od samego początku łańcucha dostaw przestrzega przyjętych ram korporacyjnych, w tym zasady należytej staranności w odniesieniu do standardów społecznych i środowiskowych. Kupując w sklepach Lidl produkty tekstylne z oznaczeniem CmiA, klienci sieci wspierają inicjatywę "Cotton made in Africa". Większy popyt na tekstylia produkowane przy użyciu zrównoważonej bawełny umożliwia coraz większej liczbie afrykańskich drobnych rolników nauczenie się skutecznych metod upraw, które są bardziej przyjazne dla środowiska i zdrowia, co pomaga poprawić ich warunki życia i chronić środowisko.

Od 25 stycznia we wszystkich sklepach Lidl w Polsce w sprzedaży będą dostępne bluzki dziewczęce i chłopięce, spodnie dresowe dziecięce oraz jegginsy i jeansy dziewczęce z certyfikatem CmiA.

