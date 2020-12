Lidl zwiększył zatrudnienie o 4,7 tys. osób

Pracownicy sklepów Lidl zarabiają od 3 400 zł brutto do 4 150 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy firma gwarantuje wzrost płacy od 3 500 zł brutto do 4 350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 3 700 zł brutto do 4 600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia różni się w zależności od lokalizacji sklepu oraz związanych z nią kosztów życia.

