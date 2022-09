W sklepach sieci Lidl Polska do 14 września trwa promocja na olej rzepakowy. Klienci mogą uzyskać 100 proc. zwrotu jego ceny. Na jakich zasadach?





Promocja na olej rzepakowy w Lidlu, fot. shutterstock

Lidl: Olej rzepakowy w promocji

Do 14 września klienci kupując olej rzepakowy Vita D’or 1l, mogą otrzymać zwrot 9,99 zł. Aby wejść w jego posiadanie, wystarczy aplikacja Lidl Plus. Kupując olej i wszystkie poprzednie promocyjne produkty ze zwrotem 100% ceny, klienci zaoszczędzili dotychczas blisko 50 zł.

Lidl z kuponem rabatowym

We wskazanym terminie klienci, którzy kupią olej Vita D’or 1l i zeskanują aplikację Lidl Plus, otrzymają 100% zwrotu ceny w postaci kuponu rabatowego na kolejne zakupy za min. 79 zł ważnego do 17.09. Szczegóły dotyczące promocji znajdują się w aplikacji Lidl Plus. PZ promocji wyłączone są napoje alkoholowe (w tym piwo), wyroby tytoniowe, produkty lecznicze oraz preparaty do początkowego żywienia niemowląt.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl