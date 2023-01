Zakończyła się II edycja inicjatywy Żabki “Liga Mistrzów Jakości”. W ramach konkursu nagrodzonych zostało ponad 2,4 tys. franczyzobiorców. 8 regionalnych zwycięzców z tytułem Mistrz Jakości ogłoszonych zostało podczas uroczystej Gali 19 stycznia.

W ramach konkursu nagrodzonych zostało ponad 2,4 tys. franczyzobiorców/ fot. mat. prasowe

W rankingu przedsiębiorców działających pod szyldem sieci Żabka brano pod uwagę jakość zarządzania placówkami, utrzymywanie wysokich standardów w sklepach i w obsłudze klientów, a w konsekwencji osiąganie najlepszych wyników sprzedażowych. Pula nagród wyniosła aż 5 milionów złotych.

II edycja Ligi Mistrzów Jakości Żabki

– Mianownikiem wszystkich naszych działań jest jakość, która wyraża się m.in. w ofercie produktowej, wysokim poziomie technologicznym naszych usług i rozwiązań, a także współpracy z franczyzobiorcami. Doceniamy bardzo także ten aspekt w ich postawie. Konkurs Liga Mistrzów Jakości powstał, by w konkretny sposób wyróżnić zaangażowanie przedsiębiorców prowadzących z nami sklepy. Sposób zarządzania sklepem, personelem i dbania o jakość obsługi w realny sposób przekładają się na budowę przewagi konkurencyjnej sieci oraz wysoki poziom zadowolenia klientów, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu obrotu, a więc także przychodu przedsiębiorców – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.

II edycja Programu rozpoczęła się w lipcu 2022 r. i trwała do końca grudnia ub.r. Uczestniczyło w niej blisko 90% przedsiębiorców działających pod zielonym szyldem. O tytuł Mistrzów Jakości rywalizowali w ramach swoich Regionów Sprzedaży. Nagrody trafiły ogółem do ponad 2,4 tys. franczyzobiorców, zaś mianem Mistrza wyróżnionych zostało 8 najlepszych przedsiębiorców z poszczególnych Regionów. Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe. W zależności od zajętego miejsca “Mistrzowie Jakości” zyskali – za I miejsce 15 000 zł, II – 13 000 zł, a za III – 10 000 zł.

Za co zostali nagrodzeni zwycięzcy?

– Przy tego typu inicjatywach na wynik wpływ ma przede wszystkim zaangażowany i zaufany zespół. Staram się w umiejętny sposób zarządzać personelem i odpowiednio motywuję swoich pracowników. Dzieląc się z nimi nagrodą w konkursie w postaci premii, chciałem podkreślić, jak bardzo doceniam ich zaangażowanie. Niezwykle ważne jest oczywiście także utrzymywanie wysokich standardów zarządzania i obsługi sklepu oraz dążenie do ich dalszego podnoszenia. Cieszę się, że udało mi się zrealizować postanowienie o znalezieniu się w gronie zwycięzców tej edycji “Ligi Mistrzów Jakości” – podkreśla Patryk Pundyk, franczyzobiorca Żabki od 15 miesięcy prowadzący sklep Żabka w Warszawie.

W klasyfikacji uwzględniane były wyniki m.in. z zakresu utrzymywania wysokich standardów w sklepach, wizyt tajemniczego klienta czy realizacji rekomendowanych e-szkoleń (np. z obszaru sprzedaży czy finansów). Żabka prowadziła stałe Regionalne Rankingi Jakości, indywidualne dla każdego z 8 Regionów Sprzedaży. Za prawidłowy przebieg konkursu oraz ogłoszenie laureatów odpowiedzialna była Komisja Konkursowa, w której gronie znaleźli się przedstawiciele sieci m.in. z Działu Wsparcia Sprzedaży i Działu Rozwoju Franczyzobiorców.

Kolejna, III już edycja projektu „Liga Mistrzów Jakości” wystartowała z początkiem stycznia i zakończy się w czerwcu br. Z uwagi na duże zainteresowanie inicjatywą, a także dynamiczny rozwój sieci Żabka i zwiększającą się liczbę franczyzobiorców z nią współpracujących wzrośnie liczba nagrodzonych, a pula nagród sięgnie 6 mln zł. Kolejna Gala odbędzie się w lipcu br.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl