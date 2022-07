Limity na cukier w Biedronce, Aldi i Netto. Czy to przez brak cukru z Ukrainy?

21-07-2022

W środę na wprowadzenie limitów obowiązujących klientów zakupujących cukier zdecydowała się Biedronka a w ślad za nią także Aldi i Netto. Z kolei Lidl i Żabka na razie nie przewidują takich działań.

Coraz więcej sieci handlowych wprowadza limity na zakup cukru/ fot. twitter.com/Tulwinski

Jak pisaliśmy, w środę Biedronka wprowadziła limity na zakup cukru – jeden klient na jednym paragonie mógł zakupić maksymalnie 10 kg cukru. Jak tłumaczyła sieć w rozmowie z naszym portalem, chodziło o zabezpieczenie przed wykupowaniem towaru przez firmy.

- Jeśli chodzi o kwestie braków takich produktów jak cukier czy olej to jesteśmy świadomi, że w związku z oferowaną przez nas niską ceną niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości tych artykułów. Na podstawie analizy pozycji na paragonach można stwierdzić, że nabywcami cukru mogą być przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe –tłumaczył Dawid Śrama, regionalny dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

Netto i Aldi także wprowadziły limity na cukier

Po tej decyzji podobne decyzje podjęły także sieci Netto i Aldi. W Netto pojedynczy klient może zakupić do 10 kg cukru, a w Aldi – do 5 kg. Wygląda więc na to, że problemy z dostępnością cukru występują na rynku niezależnie od sieci. Choć o brakach w asortymencie zaczęli alarmować przede wszystkim klienci i pracownicy Biedronki, pozostałe sieci nie ukrywają, że także chcą się zabezpieczyć przed pustymi półkami.

Z kolei Lidl i Żabka zapewniają, że problem braku towarów ich nie dotyka. - Dostawy realizujemy w sposób ciągły do naszych wszystkich 800 sklepów – zapewniła serwis Wirtualnemedia.pl Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidla.

- Dostrzegając trudną sytuację podażową wynikającą z aktualnej sytuacji geopolitycznej, dywersyfikujemy ofertę, aby skutecznie zapobiegać nawet krótkotrwałym brakom poszczególnych produktów, pozostajemy także w ciągłym kontakcie z naszymi dostawcami – oświadczyła z kolei Żabka Polska. Przedstawiciele franczyzodawcy zapowiedzieli także, że Żabka nie zamierza na razie wprowadzać żadnych limitów na towary.

Dlaczego brakuje cukru?

Maciej Jochemski z Pfeifer & Langen Polska poinformował Portal Spożywczy, że nie może wypowiadać się na temat realizacji zamówień dla sieci Biedronka i o braki cukru pytać należy dyskontera. Z kolei Szymon Smajdor, rzecznik prasowy Krajowej Grupy Spożywczej odpowiedzialnej za spółkę Polski Cukier przekazał naszej redakcji: - Nasze dostawy i zobowiązania są realizowane bez zakłóceń.

Biedronka tłumaczyła się sytuacją międzynarodową, jednak trudno powiedzieć, czy wojna na terytorium Ukrainy ma wpływ na dostępność cukru w Polsce. Już w marcu 2022 roku Ukraina wprowadziła zakaz eksportu żyta, jęczmienia, gryki, prosa, cukru, soli i mięsa.

Eksport cukru z Ukrainy vs. eksport i produkcja cukru w Polsce

Jak wynika z danych Centrum Naukowo-Praktycznego Produkcji Buraków Cukrowych cytowanych przez agroportal.ua, eksport cukru z Ukrainy w okresie od stycznia do listopada 2021 r. wyniósł 23,59 tys. ton, czyli prawie 6 razy mniej niż rok wcześniej (140,1 tys. ton). Od początku 2021/22 roku dostawy cukru na rynki zagraniczne wyniosły 21,36 tys. ton (w 2020/21 roku – 58,3 tys. ton). Największymi krajami importu ukraińskiego cukru w okresie styczeń-listopad 2021 r. były: Izrael (20,29 proc. całości eksportowanego cukru), Armenia (20,20 proc.), Azerbejdżan (10,94 proc.).

Według danych GUS w okresie od września 2020 r. do lutego 2021 r. w Polsce wyprodukowano łącznie 1,9 mln ton cukru. Choć to spora ilość, to jednak była o 5,7% mniejsza niż w tym samym okresie poprzedniego roku gospodarczego.

Jednocześnie w 2020 r. z Polski za granicę wywieziono ponad 588 tys. ton cukru. Porównując to z całkowitym eksportem cukru z Ukrainy, który w 2020 roku wyniósł ok. 140,1 tys. ton można zaryzykować stwierdzenie, że brak cukru z Ukrainy nie sparaliżuje polskiego rynku tego surowca.