Lisek.App w okresie letnim otwiera oddział na Helu. Dostarczy zakupy turystom w Chałupach, Kuźnicy, Jastarni i Juracie.

Lisek.App dostarczy zakupy na plażę, pod namiot, do kampera i hotelu; fot. mat. pras.

Lisek na wakacje

Projekt kierowany jest do osób wypoczywających na campingach, w pensjonatach, hotelach czy pod namiotem, które na wakacjach chcą odpocząć również od robienia zakupów. Inspiracją dla otwarcia oddziału na Półwyspie jest specyfika miejsca, w którym do sklepu jest daleko, a w lato marketów jest zdecydowanie mniej niż klientów. Lisek wraz z partnerami odciąży turystów od codziennych obowiązków, by mogli odpoczywać nie martwiąc się o zakupy.

Zakupy można zamawiać zarówno na pinezkę - na plażę, pod namiot, do kampera jak i pod konkretny adres - do hotelu czy pensjonatu. W Lisku na Półwyspie klienci znajdą ofertę produktów spożywczych, w tym świeże pieczywo, owoce i warzywa, zimne napoje, lody oraz kosmetyki i inne produkty drogeryjne. W aplikacji dostępna będzie specjalna kategoria z letnimi promocjami przygotowanymi przez Liska i partnerów projektu. Na ulicach i plażach Półwyspu turyści będą mogli spotkać promotorów Liska z gratisowymi gadżetami letnimi, darmowymi produktami od partnerów i zniżkowymi kodami do aplikacji.

Lisek na Półwyspie Helskim będzie dowoził zakupy rowerami elektrycznymi i skuterami elektrycznymi na terenie Juraty, Jastarni, Kuźnicy aż do Chałup. Zakupy będzie można zamówić przez aplikację Lisek.app lub stronę sklep.lisek.app. Zamówienia będą dostarczane do klientów 7 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 08.00 - 24.00 oraz od piątku do niedzieli w godzinach 08.00 - 01.00. Projekt trwa od 30 czerwca do 31 sierpnia.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl