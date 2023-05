Lider polskiego q-commerce zanotował najwyższe w historii przychody netto ze sprzedaży w wysokości 43 milionów złotych. To wynik ponad 10-krotnie lepszy od przychodów w roku 2021, które wynosiły 4 miliony.

Lisek.App: Przychody w roku 2022 wzrosły ponad 10-krotnie

– 2022 rok możemy zdecydowanie zaliczyć do udanych. W ciągu półtora roku działalności Liska osiągnęliśmy przychody, do których inni gracze jak np. Frisco dochodzili 10 lat. Dostarczyliśmy okrągły milion zamówień, zwiększyliśmy o 45% wartość naszego średniego koszyka i zoptymalizowaliśmy wszystkie procesy operacyjne. Jesteśmy aktualnie na ostatniej prostej do rentowności – mówi prezes i współzałożyciel Lisek.App Marek Kośnik.

Lisek i Frisco - porównanie przychodów

Tak dobre wyniki Liska w pierwszym roku po wygaśnięciu pandemii to dobry znak dla całej branży, której błyskawicznie rosnąca popularność łączona była ze zjawiskiem lockdownu. Pomimo pełnego otwarcia i uspokojenia sytuacji epidemiologicznej klienci coraz chętniej korzystają z zakupów błyskawicznych. i szybko się do nich przyzwyczajają. Ci, którzy wypróbowali zakupy w Lisku, wracają i robią kolejne średnio nawet 5-6 razy w miesiącu.

- Patrząc na zmianę zachowań konsumenckich, rewolucję technologiczną i przyzwyczajenia młodych pokoleń jestem pewien, że w ciągu najbliższych kilku lat zakupy z błyskawiczną dostawą staną się masową usługą. Nasz plan, który konsekwentnie realizujemy, to być liderem tej kategorii w Polsce – mówi Michał Krowiński, współzałożyciel Lisek.App, odpowiedzialny za obszary: komercyjny i operacyjny.

