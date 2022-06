Lisek.app uruchomił sklep online

Autor: oprac.AW

Data: 08-06-2022, 12:00

Lisek.app jako pierwszy podmiot kategorii q-commerce uruchomił sklep online. Zakupy zrobione za pośrednictwem strony będą dostarczane w kilkanaście minut, podobnie jak zamówienia składane w aplikacji.

Sklep Liska jest rozwiązaniem dla osób, które zakupy wolą robić online niż w aplikacji mobilnej; fot. mat. pras

Lisek.App ma stronę www

Na stronie sklep.lisek.app dostępne są produkty z szerokiej oferty sklepu: pieczywo, owoce i warzywa, napoje, nabiał i sery, mięso, wędliny i ryby, ryże, kasze i makarony, jak również słodycze, kisiele i budynie, przekąski, gotowe dania, lody czy napoje z procentami w wybranych lokalizacjach. Osoby dbające o formę i z nietolerancjami pokarmowymi znajdą w Lisku zdrową żywność, produkty regionalne, bio, bez laktozy i glutenu, a także artykuły dla dzieci, akcesoria, kosmetyki, środki czystości i produkty dla zwierzaków.

Sklep online Liska: Jak to działa?

Jak podaje firma, sklep Liska jest rozwiązaniem dla osób, które zakupy wolą robić online niż w aplikacji mobilnej.

Sama usługa niezależnie od wybranej formy składania zamówienia pozostaje bez zmian. Zakupy zrobione za pośrednictwem strony będą dostarczane w kilkanaście minut, podobnie jak zamówienia składane w aplikacji.

Lisek jest pierwszym sklepem z branży zakupów błyskawicznych w Polsce, który uruchomił sklep online.

Lisek.App: polski start-up

Lisek.App to polski start-up założony przez Marka Kośnika i Michała Krowińskiego. Lisek działa w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Katowicach, Piasecznie, Ząbkach, Markach i we Wrocławiu. Polski start-up może zaliczyć ten rok do udanych. Tylko w pierwszym kwartale firma wygenerowała przychód o 300% większy niż w całym 2021 roku. Stało się tak mimo wygaśnięcia pandemii, która była często wskazywana jako najważniejszy czynnik popularności zakupów z błyskawiczną dostawą.

Aplikacja Lisek.app w marcu tego roku przekroczyła liczbę ponad pół miliona pobrań na telefony z systemami Android i iOS. Lisek dociera do ponad 3,5 pół miliona Polaków.