Lisek chce docierać do 10 mln Polaków, także w mniejszych miastach

Lisek, polski start-up, który debiutował w 2018 roku w Warszawie, dostępny jest z usługą zakupów w 10 minut dla 2,5 miliona Polaków. Do końca 2022 roku chce docierać do 10 milionów Polaków również w mniejszych miastach.

Obecnie z Liska korzystać mogą mieszkańcy: Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Piaseczna i jego okolic, a od niedawna również Poznania. Wkrótce planowane są kolejne otwarcia.

Lisek to polski start-up, który debiutował w 2018 roku w Warszawie i działał nieprzerwanie do lutego 2020 roku, kiedy zakończył się etap pilotażu usługi. Lisek ponownie rozpoczął działalność w marcu b.r. i od tego czasu otworzył kilkadziesiąt magazynów, z których dowozi zakupy w 10 minut. Błyskawiczna ekspansja firmy ma na celu dotarcie do odbiorców w całym kraju i wprowadzenie kategorii szybkich zakupów do masowej świadomości.

Dynamiczny rozwój sklepu internetowego Lisek

- Dzięki połączeniu technologii i doskonale ułożonej logistyki jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom zakupy często szybciej niż gdyby sami wybrali się do sklepu. Dzięki Liskowi klienci oszczędzają czas który mogą spożytkować na ważniejsze rzeczy w życiu. Co więcej zakupy w Lisku są dla wszystkich – nie ma minimalnej wartości zamówienia, a ceny są zbliżone lub lepsze od tych w lokalnych sklepach do tego dostawa kosztuje niecałe 3 złote lub jest darmowa - mówi Marek Kośnik, współzałożyciel i prezes Liska.

- Planujemy dalszy dynamiczny rozwój Liska - do końca przyszłego roku chcemy docierać do 10 milionów Polaków również w mniejszych miastach – dodaje.

Lisek to sklep internetowy z najtańszą dostawą. Przy zakupach poniżej 50 PLN koszt dostawy to 2,99 PLN. Przy zakupach powyżej 50 PLN dostawa jest za darmo.

