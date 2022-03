Lisek: Dostarczamy cztery razy więcej zamówień niż konkurencja

Lisek działa już w 9 miastach Polski i dociera do ponad 3,5 miliona Polaków. Jak podaje, dostarcza cztery razy więcej zamówień od konkurencji. Aplikacja przekroczyła liczbę ponad pół miliona pobrań na telefony z systemami Android i iOS.

Lisek.app to polski start-up, który debiutował w 2018 roku w Warszawie; fot. Piotr Pytel

Lisek chce dotrzeć do 10 milionów Polaków

Lisek poinformował, że dostarcza cztery razy więcej zamówień od konkurencji. Celem na 2022 rok jest docieranie do 10 milionów Polaków, również w mniejszych miastach oraz wprowadzenie kategorii szybkich zakupów do masowej świadomości. Docelowo oprócz marek masowych znaleźć się mają także produkty lokalne, charakterystyczne dla danej dzielnicy czy miasta.

Lisek.app to polski start-up, który debiutował w 2018 roku w Warszawie i działał do lutego 2020 roku, kiedy zakończył się etap pilotażu usługi. Ponownie rozpoczął działalność w marcu 2021 r. i od tego czasu otworzył kilkadziesiąt magazynów, z których dowozi zakupy w 10 minut.

Z usługi mogą korzystać mieszkańcy Warszawy oraz okolicznych miast m.in. Piaseczna, Marek, Ząbek czy Pruszkowa; a także Krakowa, Wrocławia, Poznania, Katowic, Łodzi, Gdańska, Gdyni, Katowic i Dąbrowy Górniczej.







































Lisek dostosowuje ofertę do rosnącego grona odbiorców. Katalog produktów jest stale powiększany o towary świeże tj. warzywa, owoce, a także mięso. W aplikacji dostępne są również produkty bio i gluten free. Z dostawą do domu można także zamówić testy funkcjonalne, m.in. na obecność wirusa COVID-19, podwyższony poziom hormonu TSH, poziom żelaza czy obecność we krwi narkotyków.

Sercem z Ukrainą

Lisek błyskawicznie zareagował na inwazję Rosji na Ukrainę. Firma jako pierwsza na polskim rynku usunęła z oferty wszystkie produkty rosyjskich marek lub produkowane w Rosji. Lisek zaoferował także wsparcie dla pracowników pochodzących z Ukrainy i ich rodzin. Dodatkowo klienci Liska mogą kupować w aplikacji cegiełki na Polską Akcję Humanitarną. Aplikacja została także przetłumaczona na język ukraiński.