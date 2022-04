Lista 100 największych marek z Ukrainy. Wódki? To tylko ułamek gospodarki

Konsumenci nie odróżniają marek ukraińskich od rosyjskich, bojkotując te pierwsze zamiast drugich! Agnieszka Górnicka z Inquiry podaje 100 najcenniejszych marek ukraińskich - a wiele z nich to marki spożywcze.

Autor: AW, AK

Data: 07-04-2022, 15:07

Alkohole zajmują 3 z 20 pierwszych pozycji wśród najbardziej wartościowych ukraińskich marek/ fot. Shutterstock

- Docierają do mnie sygnały, że w szlachetnym zrywie w ramach bojkotu rosyjskich marek ludzie nie odróżniają ich od ukraińskich. No więc - ważne - NIE BOJKOTUJEMY ukraińskich marek! Nawet jeśli są pisane cyrylicą! Marki Nemiroff, ROSHEN Confectionery Corporation i wiele innych to marki ukraińskie! - napisała Agnieszka Górnicka z Inquiry.

Lista 100 najcenniejszych marek ukraińskich

Agnieszka Górnicka podała listę 100 najcenniejszych marek ukraińskich - wiele z nich to produkty spożywcze.

[Aktualizacja: dane te pochodzą z 2010 roku. Poniżej prezentujemy najnowszą listę za 2021 rok]

Największe marki z Ukrainy w 2021 roku

Metodologia wyliczeń

Dane przygotowane zostały przez firmę MPP Consulting z siedziba w Kijowie. Firma tłumaczy, że szacując wartość marek nie bierze pod uwagę majątku firm, ale wartość samego brandu. "Metodologia oceny marki opiera się na analizie działalności właścicieli marek firm, a także uwzględnia kilka czynników, które odzwierciedlają warunki rynkowe mogące mieć wpływ na markę, wszystkie możliwe zagrożenia i perspektywy rozwoju branż. Generalnie opiera się na analizie czynników wpływających na wartość rynkową marki: pozycji firmy na rynku, wartości konsumenckiej marki, a także działania aktualnych trendów na korzyść lub niekorzyść firmy i jej branży" - tłumaczą autorzy zestawienia.

"Wartość marki obejmuje tylko koszt marki (nazwy), z wyłączeniem urządzeń produkcyjnych, infrastruktury, patentów, wynalazków i innych dóbr materialnych lub własności intelektualnej" - informuje MPP Consulting.