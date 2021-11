Listopadowe hot wieści ze spółek - Maspex, Bakalland, Dino

20. przejęcie Maspeksu, zmiany organizacyjne i w akcjonariacie Bakalland oraz szeroko zakrojone inwestycje Dino - to najważniejsze informacje ze spółek spożywczych i handlowych w listopadzie.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 29-11-2021, 07:53

Maspex, Bakalland, Dino - zmiany w spółkach; fot. shutterstock.com / mat.pras.

Maspex przejmie CEDC i podwyższa ceny

Grupa Maspex podpisała warunkową umowę z Roust Corporation na zakup spółki CEDC. W wyniku transakcji stanie się liderem rynku wódki w Polsce i powiększy portfolio o polskie marki – Żubrówkę, Soplicę, Absolwent oraz Bols.

Dzięki transakcji powstanie także największa polska grupa spożywcza o obrotach przekraczających 11 mld zł. To już 20 przejęcie firmy, w tym 9 w Polsce. Warunkiem wejścia w życie umowy jest uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość transakcji to około 4 mld zł.

Zdania ekspertów dotyczących transakcji są podzielone, choć dominują podziwy i pochwały. - Przejęcie CEDC przez Maspex stanowi kamień milowy w rozwoju tej grupy spożywczej. Jednak postrzeganie gracza alkoholowego jest daleko różne od producenta napojów dla dzieci. Wszystkie te pola Maspex będzie musiał odpowiednio poukładać po transakcji - mówi Piotr Grauer, dyrektor, Deal Advisory, Zespół Fuzji i Przejęć, KPMG.

Nie ma podmiotu w branży rolno-spożywczej w Polsce, który albo wprowadził podwyżki cen, albo planuje to w najbliższym czasie. To wszystko za sprawą rosnących kosztów produkcji - cen surowców, energii, paliw, logistyki czy kosztów pracy.

- Od nowego roku, a nawet od IV kwartału będziemy testowali nowe punkty cenowe, co będzie trudne dla nas jako producentów, dla handlu, który tego nie lubi, a już nie mówiąc o konsumentach, którzy ewidentnie na podwyższoną cenę, redukują wolumen zakupów - mówił Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex podczas FRSiH 2021.

Co nowego w Bakalland?

Marian Owerko, przewodniczący rady nadzorczej spółki opowiedział na FRSiH 2021 m.in. o tym z jakich powodów spółka sprzedała dwa zakłady produkcyjne oraz dlaczego zamierza odchudzić portfolio produktów.

Przez ostatni rok udało się nam zamknąć fabrykę w Łodzi i przenieść ją do Janowa Podlaskiego. Mieliśmy też dwie transakcje sprzedaży fabryk: w Osinach koło Bełchatowa i zakład kawy zbożowej we Włocławku. To ciekawe transakcje, które miały spowodować, aby grupa od strony operacyjnej stała się bardziej przejrzysta i prostsza i aby mogła się skoncentrować na R&D - dodał Marian Owerko.

- Całe portfolio produktowe firmy jest za duże. Konsekwencją tego jest podejście, w myśl którego za każdy nowy produkt, dwa stare muszą zostać usunięte - wskazał.

Ponadto 23 listopada 2021 r. akcjonariusze Bakalland SA zawarli umowę przedwstępną sprzedaży akcji w spółce. Umowa przewiduje sprzedaż pakietu około 90% akcji przez obecnych akcjonariuszy, w tym Innova Phoenix Sarl. Po zamknięciu transakcji sprzedaży akcjonariuszami Bakalland SA będą Uno Capital Mariana Owerko i O&R Holding Sp. z o.o., podmiot kontrolowany przez Pana Rafała Brzoskę. Strony nie ujawniają wartości transakcji.

Dino zapowiada rekordowe inwestycje

Dino Polska planuje w 2022 roku wzrost nakładów inwestycyjnych w porównaniu do ok. 1,3 mld zł planowanych na ten rok. Spółka chce zwiększyć liczbę otwieranych sklepów, a także zwiększyć moce zakładu mięsnego Agro-Rydzyna.

"Zarówno na poziomie zabezpieczonych działek pod nowe inwestycje, jak i sklepów w budowie, ten poziom jest najwyższy w historii i nie zakładamy spowolnienia tempa rozwoju. (...) Chcemy zwiększać liczbę otwieranych sklepów rok do roku" - powiedział Michał Krauze, członek zarządu.

W całym 2021 r. nakłady inwestycyjne mają wynieść około 1,3 mld zł.

Na koniec września 2021 r. łączna liczba marketów Dino wyniosła 1.706, o 335 więcej niż przed rokiem.

Eksperci rynku spożywczego zwracają jednak uwagę, że Dino, oprócz płatności kartą, praktycznie nie proponuje rozwiązań cyfrowych swoim klientom. Jak zauważają analitycy, rynek będzie coraz bardziej przestawiał się na zakupy internetowe i na nowe technologie i Dino coraz bardziej będzie odstawało. Z drugiej strony, w czasie pandemii konsumenci mocno przestawili się na e-commerce, a Dino nie traciło. Dlatego to nie jest temat na dziś ani nawet na jutro, ale w jakiejś przyszłości będzie dla spółki problemem.