Livio z nowym sklepem w formacie Market Plus

Sklep jest zlokalizowany w miejscowości Kościerzyce, a jego powierzchnia to blisko 200 m2. Jego właścicielka szczególną wagę przywiązuje do oferty produktów świeżych, stąd w sklepie znajdziemy świetnie zaopatrzone m.in. stoisko owocowo-warzywne, ze świeżym pieczywem a także mięsno-wędliniarskie. Produkty w nich oferowane pochodzą od sprawdzonych, lokalnych producentów. W dniu otwarcia sklepu, właścicielka wspólnie z Livio przygotowała dla klientów wiele atrakcji.

Sklep zyskał nowy wygląd, sala sprzedaży została przeorganizowana tak, aby w pełni wykorzystać jej potencjał. Właściwe ułożenie towaru, nowoczesne wyposażenie z pewnością zaspokoi potrzeby zakupowe klientów i pozwoli śmiało konkurować z innymi placówkami.

W 2020 roku Sieć Livio powiększyła się o ponad 18 procent sklepów. Sieć liczy obecnie 3215 placówek, a franczyzobiorcy chętnie sięgają po najnowszy koncept Market Plus, który wprowadzony został pod koniec 2020 roku przez Grupę Kapitałową Specjał. Dedykowany jest on do wyselekcjonowanych najlepszych sklepów o powierzchni sprzedaży minimum 100 mkw. spełniających kryteria rozwojowe grupy, mogących zapewnić klientom najwyższy standard obsługi oraz szeroką ofertę asortymentową. Market Plus od reszty franczyz GK Specjał wyróżnia udoskonalona wizualizacja zewnętrzna, nowa aranżacja sali sprzedaży oraz centralny system zarządzania asortymentem.

