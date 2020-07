Lockdown w kwietniu i maju zmusił niektórych dostawców do wzrostu cen

- Analiza pierwszego kwartału pokazała też, że sama epidemia nie wpłynęła na wzrost cen produktów żywnościowych, środków czystości i higienicznych wywołany zwiększonymi zakupami. Jako Grupa Eurocash apelowaliśmy do producentów o to, żeby skupić się na utrzymaniu ciągłości łańcucha dostaw i nie zmieniać cen. I to się udało. Dopiero lockdown w kwietniu i maju zmusił niektórych dostawców do wzrostu cen na skutek wyższych kosztów produkcji. Ale skalę tych zmian będziemy mogli ocenić w drugiej edycji tegorocznego rankingu, który obejmie dane za drugi kwartał tego roku – mówi Dominik Kasperek, dyrektor zakupów centralnych Grupy Eurocash.