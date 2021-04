Lody Ekipa marki Koral w Biedronce i Lidlu

Lody Ekipa szybko stały się hitem tegorocznego sezonu. Nowa linia produktów Koral powstała przy współpracy z popularnymi w Polsce youtuberami – Frizem i jego Ekipą. Co ciekawe, już samo kolorowe opakowanie lodów wzbudza duże zainteresowanie wśród fanów.

O słynnych, szczególnie wśród młodzieży, sorbetach obecnie mówią wszyscy. W Biedronce lody dostępne będą od 22 do 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Cena to 1,69 zł. A od poniedziałku, 26 kwietnia, będziemy mogli znaleźć je w ofercie sklepów sieci Lidl. Nowa oferta będzie dostępna do środy, 28 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, we wszystkich sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska.