Lody Ekipa zajmują prawie 50 proc. sprzedaży w małych sklepach

Jak podaje Centrum Monitorowania Rynku, lody Koral Ekipa to lider rankingu najpopularniejszych lodów na patyku do 65ml sezonu 2021. Zajmują blisko 50 proc. sprzedaży w sklepach do 300m2 powierzchni - czytamy na wirtualnemedia.pl.



Lody Ekipy Friza, produkowane przez Koral, trafiły do sklepów w marcu tego roku I z miejsca stały się hitem sprzedażowym. Media pisały, że pierwsza partia wyprzedała się w zaledwie jeden dzień. Koral postanowił uruchomić dodatkową linię produkcyjną, mogącą wytworzyć aż milion lodów Ekipy na dobę.

- Lody Ekipy sprzedają się co najmniej 300 procent lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości produktowe w przeszło 40-sto letniej historii tej firmy. - mówił Piotr Gąsiorowski, dyrektor marketingu w firmie Koral.

