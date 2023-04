Łódzka Fuzja poszerza grono najemców sektora Food and Beverage. Firma Echo Investment, która prowadzi rewitalizację pofabrycznego terenu w centrum Łodzi, podpisała właśnie umowę z siecią restauracji Sakana Sushi na wynajem blisko 143 mkw. powierzchni w jednym z historycznych budynków kompleksu. Sakana w Fuzji będzie pierwszym lokalem tej sieci w Łodzi i siódmym w Polsce.

Łódzka Fuzja poszerza ofertę gastronomiczną; fot. mat. pras.

Sakana Sushi w Fuzji

Sakana Sushi to sieć restauracji serwujących tradycyjne dania kuchni japońskiej. Pierwszy lokal marki otworzył się w 2001 roku w Warszawie. Dziś, poza trzema restauracjami, które funkcjonują w stolicy, Sakana zaprasza gości także do swoich lokali w Katowicach i Krakowie. Restauracja w Fuzji będzie pierwszym konceptem tej sieci w Łodzi. Po zakończeniu rewitalizacji Sakana otworzy się w jednym z historycznych budynków w południowej części inwestycji.

- Sakana Sushi to kolejna znana marka z wieloletnim doświadczeniem na rynku, która nam zaufała i wybrała Fuzję jako miejsce lokalizacji swojego nowego lokalu. Sakana to też kolejny koncept gastronomiczny, który wprowadzamy na kulinarną mapę Łodzi. Od samego początku chcieliśmy by nasz kompleks wyróżniał się prawdziwą fuzją smaków, by nasza oferta gastronomiczna była urozmaicona i oferowała łodzianom koncepty, które do tej pory jeszcze nie zagościły w mieście. Cały czas poszerzamy kulinarną ofertę Fuzji, ale już teraz możemy powiedzieć, że różnorodność kuchni naszych najemców sprawi, że z pewnością każdy znajdzie tu coś dla siebie - mówi Marcin Szlufik, Senior Leasing Manager w Echo Investment.

Menu Sakana Sushi to mix tradycji i nowoczesności. Koncept oferuje nie tylko tradycyjne nigiri, hosomaki czy zupy miso i tom kha, ale także dania z nowoczesnym twistem, jak japońskie tapas, a wśród nich tacos z krewetkami i grillowane awokado. Obok yakitori - potrawy z kilkusetletnią tradycją, znajdziemy chirashi - dekonstrukcję sushi, w której pojedyncze elementy zaaranżowane zostały w nowej formie.

Gastronomia w Fuzji

W Fuzji, oprócz Sakana Sushi, znajdą się takie koncepty gastronomiczne jak Bakery, Deseo, Zdrowa Krowa czy Chinkalnia. W biurowcu od strony ulicy Milionowej działa już placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo.

