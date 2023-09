Obecnie polskie produkty stanowią ponad 65% całego asortymentu spożywczego sklepów Carrefour w Polsce oraz 76% asortymentu działu produktów świeżych. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę asortyment żywności regionalnej, to polskie produkty stanowią w nim już około 90% sprzedaży i wskaźnik ten ma tendencję rosnącą - potwierdza nam biuro prasowe Carrefour Polska.

Polskie produkty stanowią ponad 65% całego asortymentu spożywczego sklepów Carrefour w Polsce; fot. PAP/Tomasz Wojtasik

Lokalna półka punktem kampanii wyborczej PiS

W środę 6 września w mediach społecznościowych PiS przedstawiło program "Lokalna półka".

"Trzeci konkret PiS to program Lokalna półka, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - poinformowało PiS na Twitterze.

Spytaliśmy sieci handlowe działające w Polsce, jak zapatrują się na ten pomysł.

Polskie produkty na półkach Carrefoura

- W sklepach Carrefour oferujemy obecnie kilkadziesiąt tysięcy różnych produktów. W zależności od sezonu liczba polskich produktów obecnych na naszych półkach zmienia się. Jest to związane m.in. z rozbudowanym asortymentem produktów sezonowych z kategorii non-food, tekstyliów, a także ofertą produktów egzotycznych oraz tych charakterystycznych dla różnych kuchni świata - informuje nas biuro prasowe Carrefour Polska.

Potwierdza, że obecnie polskie produkty stanowią ponad 65% całego asortymentu spożywczego sklepów Carrefour w Polsce oraz 76% asortymentu działu produktów świeżych.

- Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę asortyment żywności regionalnej, to polskie produkty stanowią w nim już około 90% sprzedaży i wskaźnik ten ma tendencję rosnącą. Polskie produkty i produkty lokalne stanowią również trzon oferty marki własnej Carrefour - napisano w stanowisku przesłanym naszej redakcji.

Carrefour - współpraca z gospodarstwami rolnymi i Kołami Gospodyń Wiejskich

Biuro prasowe podkreśla, że Carrefour rozszerza współpracę z małymi i średnimi gospodarstwami rolnymi oraz otwiera swoje sklepy na współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich.

- Obecnie już co dziesiąty dostawca naszej sieci to mały rolnik lub producent żywności, który dostarcza produkty nawet do jednego sklepu Carrefour w swojej okolicy, a tylko w 2022 roku nasza sieć przekazała 100 000 złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich, na rozwój ich działalności. Umożliwiamy również sprzedaż bezpośrednią w naszych sklepach na terenie całego kraju - podano.

Carrefour podkreśla, że współpracuje z lokalnymi rolnikami i producentami żywności na prostych zasadach. Treść umowy z takim dostawcą zajmuje 1 stronę, sieć gwarantuje odbiór umówionych ilości towaru, przyjmuje krótkie terminy płatności i nie przewiduje kar umownych. Asortyment trafia do sklepu w ciągu 48 godzin.

- Nasze sklepy w każdym województwie posiadają dostawców lokalnych do działów z wędlinami, pieczywem, nabiałem, a także z warzywami i owocami. Obecnie jest to ponad 320 dostawców, z czego 280 to dostawcy produktów ultra świeżych - napisano w komentarzu przesłanym do portalspozywczy.pl.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl