PiS chce wprowadzić obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Biedronka mówi o 93 procentach!

Biedronka komentuje program Lokalna półka; fot. sadyogrody.pl

Lokalna półka w kampanii wyborczej PiS

W środę w mediach społecznościowych PiS przedstawiło program "Lokalna półka".

"Trzeci konkret PiS to program Lokalna półka, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - poinformowało PiS na Twitterze.

Biedronka: ponad 90 proc. produktów spożywczych od polskich dostawców

- Sieć Biedronka zawsze na pierwszym miejscu stawia polskie produkty od krajowych dostawców, a ich promowanie jest jednym z kluczowych filarów działalności sieci. W efekcie ponad 93 proc. produktów spożywczych oferowanych przez sieć w ub. r. pochodziło od polskich dostawców - potwierdza nam Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.

Jak podkreśla, w 2022 roku Biedronka współpracowała z 250 lokalnymi producentami produktów świeżych, a klienci Biedronki kupili ponad 87 mln kg warzyw i owoców od takich dostawców, w tym prawie 500 tys. kg truskawek dostarczonych do sklepów bezpośrednio przez polskich plantatorów.

- Za te dostawy odpowiada specjalny zespół kupców powołany w 2021 roku odpowiedzialny za współpracę z rolnikami i małymi producentami żywności z różnych regionów kraju. Również dzięki tej inicjatywie stale rośnie liczba polskich dostawców sieci Biedronka - dodaje Grzegorz Pytko.

Ile sklepów ma Biedronka?

Biedronka to lider pod względem ilości sklepów w Polsce.

W I poł. 2023 r. sieć Biedronka otworzyła 50 sklepów (37 netto) i przebudowała 164 lokalizacje, zwiększając sieć do 3 432 placówek na koniec czerwca. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,42 mln m2 na koniec czerwca br.

