Czy nowy wyborczy pomysł PiS dotyczący obecności polskich produktów w supermarketach jest unikalny i realny do spełnienia? Czy jest nowy? Jakie są jego założenia i czy obawiają się go sieci handlowe działające w Polsce? Analizujemy "Lokalną półkę".

Analizujemy "Lokalną półkę" - nowy wyborczy pomysł PiS; fot. PAP/Rafał Guz

PiS przedstawił nowy punkt programu wyborczego. Lokalna półka ma wprowadzić obowiązek, aby supermarkety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Co to dla nich oznacza?

Na paragonach będzie można sprawdzić z jakiego kraju pochodzi produkt. - To jest technicznie wykonalne - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski.

Zdaniem ministra rolnictwa Roberta Telusa, program jest także korzystny dla sklepów.

PSL: "Lokalne półki" już istnieją w większości sklepów. POHiD: "To zbędny zabieg"

Biedronka podkreśla, że ponad 93 proc. produktów spożywczych oferowanych przez sieć w ub. r. pochodziło od polskich dostawców.

Aldi: "Już dziś w kategorii świeże mięso współpracujemy w 100% z polskimi dostawcami".

Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw, zaznaczył, że na razie idea "lokalnej półki" jest pomysłem, nieznane natomiast są konkretne rozwiązania i założenia dotyczące wdrożenia.

W 2019 roku przed wyborami PiS zapowiadał wprowadzenie na półki sklepowe większej ilości polskich produktów pod marką producenta i ograniczenie produktów private labels. Taka ustawa nie powstała.

Lokalna półka - wyborczy konkret PiS

PiS przedstawił w środę swój kolejny postulat wyborczy.

"Trzeci konkret PiS to program Lokalna półka, czyli obowiązek, aby markety w swojej ofercie miały minimum 2/3 owoców, warzyw, produktów mlecznych i mięsnych oraz pieczywa pochodzących od lokalnych dostawców. Wzmocni to pozycję lokalnych dostawców względem innych ogniw łańcucha dostaw żywności, a także ułatwi dostęp konsumentów do produktów wytworzonych przez mniejszych, również lokalnych producentów" - poinformowało PiS na Twitterze.

Lokalna półka zmieni paragony

"Koniec z niskiej jakości warzywami i owocami. Koniec z zyskiem za wszelką cenę" - podkreślił Jan Krzysztof Ardanowski, doradca prezydenta, były minister rolnictwa.

Czymś nielogicznym jest, że w sezonie w supermarketach są ziemniaki z Egiptu, a pomidory z Maroka - dodał.

Zapowiedział, że na paragonach będzie można sprawdzić z jakiego kraju pochodzi produkt. Jak podkreślił to dla konsumentów bardzo ważna informacja. - To jest technicznie wykonalne - podkreślił.

Lokalna półka w supermarketach. "UE to zaleca"

"Bardzo ważny punkt dla polskiego rolnictwa, dla polskiego rolnika, że (...) polski rolnik będzie mógł sprzedać swój produkt w swoim sklepie" - powiedział w środę minister rolnictwa Robert Telus, odnosząc się do programu "Lokalna półka". Dodał, że jest to skrócenie drogi od pola do stołu i "UE to zaleca".

Zdaniem ministra, program jest także korzystny dla sklepów. "Bo jeżeli będzie większe zainteresowanie, jeżeli sklep będzie miał lepszą ofertę, będzie miał lepsze produkty, będzie miał produkty, po które przyjdzie klient, to również będzie zwiększał obrót" - mówił.

"O cenie produktu decydują zazwyczaj koncerny. (...) Ten punkt programu przywraca przetwórstwo polskie. To bardzo ważne dla polskiej gospodarki, która będzie silna wtedy, gdy silne będzie nasze rolnictwo - i w tym kierunku idziemy" - zaznaczył.

Lokalna półka PiS - wyważanie otwartych drzwi?

"Gdyby tłuste koty PiS-u chodziły na zakupy; gdyby pan Jarosław Kaczyński poszedł chociaż raz do sklepu, to mógłby się przekonać, że w wielu sklepach, jak nie w większości, takie lokalne półki już istnieją" - ocenił w środę wiceprezes PSL, europoseł Krzysztof Hetman.

Według niego, w niemalże każdym sklepie można znaleźć produkty od lokalnych i regionalnych producentów. "Oczywiście chciałbym, żeby takich produktów było jeszcze więcej, ale gdyby oni tak zeszli na ziemię i naprawdę poszli do sklepu i popatrzyli na te półki, żeby zrobili zakupy, to by się przekonali, że takie produkty są niemalże w każdym jednym obszarze" - dodał europoseł.

Zdaniem prezeski POHiD "Lokalna półka" to zbędny zabieg.

- Zapowiedź wprowadzenia wymogu prawnego, aby w ofercie sklepów znalazło się minimum 2/3 produktów od lokalnych sprzedawców jest zabiegiem zbędnym, bowiem współpraca sieci handlowych z lokalnymi dostawcami trwa już od wielu lat i przynosi obustronne korzyści. Sieci są kluczowym partnerem dla polskich producentów żywności. Ponad 90 proc. produktów w ich ofercie to produkty rodzime, pochodzące od lokalnych dostawców płodów rolnych, rolników i przetwórców - mówi serwisowi dlahandlu.pl Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.

Biedronka przebija "Lokalną półkę"

- Sieć Biedronka zawsze na pierwszym miejscu stawia polskie produkty od krajowych dostawców, a ich promowanie jest jednym z kluczowych filarów działalności sieci. W efekcie ponad 93 proc. produktów spożywczych oferowanych przez sieć w ub. r. pochodziło od polskich dostawców - potwierdza nam Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.

Jak podkreśla, w 2022 roku Biedronka współpracowała z 250 lokalnymi producentami produktów świeżych, a klienci Biedronki kupili ponad 87 mln kg warzyw i owoców od takich dostawców, w tym prawie 500 tys. kg truskawek dostarczonych do sklepów bezpośrednio przez polskich plantatorów.

Aldi ma 100% polskich dostawców

- Już dziś w kategorii świeże mięso współpracujemy w 100% z polskimi dostawcami. Również wszystkie jaja marki własnej Wesoły Kurnik pochodzą z Polski - wymienia Agata Biernacka, Kierownik działu Komunikacji i PR w Aldi Polska.

- W Aldi Od lat kupujemy po sąsiedzku, od lokalnych gospodarzy, a oni odwdzięczają się nam produktami, które są zawsze świeże i zawsze najwyższej jakości. Robimy to, bo wiemy, jak ważne jest, by nasi klienci na półkach sklepowych Adi mogli znaleźć różnorodność i jakość. Nasza współpraca z lokalnymi dostawcami nie tylko wspiera to, co polskie, ale optymalizuje również procesy logistyczne i przyczynia się do rozwoju lokalnych przedsiębiorców - mówi Agata Biernacka.

Podkreśla, że sieć dba o jasne i dokładne oznaczanie kraju pochodzenia oferowanych produktów, dlatego na oznaczeniach znajdują się: kod EAN lub kod PLU, informacje o dostawcy i kraju pochodzenia produktu. Dodatkowo produkty polskiego pochodzenia oznaczane są specjalnym symbolem Produkt Polski.

Jak wdrożyć Lokalną półkę PiS? Szanse i wyzwania

Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Producentów Owoców i Warzyw, zaznaczył, że na razie idea "lokalnej półki" jest pomysłem, nieznane natomiast są konkretne rozwiązania.

"Idea programu Lokalna półka jest bardzo dobra, jeżeli to zostanie dobrze wdrożone, to zyskają na tym producenci, konsumenci i środowisko" - powiedział PAP w środę Boguta. Dodał, że natomiast wiadomo, że każdą nawet najlepszą ideę należy wcielić w życie i tu mogą wystąpić problemy poczynając od tego, że przetwórstwo czy przygotowanie produktu do sprzedaży musi być na odpowiednim poziomie. A na razie lokalne przetwórstwo nie jest na to gotowe - dodał.

Jak mówił, kolejną sprawą jest, gdzie ta "lokalna półka" będzie. "Mam wątpliwości jak do tego podejdą duże sieci handlowe, które wymagają dostaw dużych jednorodnych partii produktów" - zastanawiał się Boguta. Jego zdaniem, wymagałoby to zmiany logistyki zaopatrzenia sklepów.

Według Boguty, dużo zależy też od tego, jak konsument podejdzie i zaakceptuje "półkę" z wyższymi cenami. Jego zdaniem, kolejnym aspektem są same możliwości dostarczania produktów przez polskich rolników.

Lokalna półka prostym postulatem

Janusz Piechociński, były wicepremier, w rozmowie z TVN24 Biznes ocenił, że "mamy do czynienia z propagandą".

W ocenie Janusza Piechocińskiego program "Lokalna półka" jest "prostym postulatem".

- Będzie miło, łatwo. Rozwiążemy problemy polskiej wsi, jej rentowności, sposobu zbytu, jej samoorganizacji, jeśli wydzielimy w miejscowym polskim sklepiku półkę. Będą tam produkty bezpośrednio od gospodarstw - mówił.

- Tylko że ten model, że gospodarstwo zajmuje się bezpośrednio sprzedażą i organizacją produkcji, wyczerpał się w poważnym, nowoczesnym handlu. Nie po to wielkie sieci dyskontów budują centra dystrybucyjne, które oddziaływują na kilkaset placówek handlowych. Jak to w tym systemie wytworzyć tę lokalną półkę? - zadał pytanie.

Już 4 lata temu PiS obiecywał więcej produktów polskich w sklepach

W 2019 roku przed wyborami PiS zapowiadał wprowadzenie na półki sklepowe większej ilości polskich produktów pod marką producenta i ograniczenie produktów private labels.

- Chcemy doprowadzić do tego, żeby na półkach były towary z markami polskimi, a nie tylko (…) z markami sklepów wielkopowierzchniowych. Chcemy, aby w ten sposób rolnicy mogli budować siłę swojej marki - mówił w marcu 2019 premier Mateusz Morawiecki.

- Chcemy zaproponować ustawę, która w sposób obligatoryjny i realny obniży możliwość sprzedaży przez sieci wielkopowierzchniowe ich własnych produktów, pod ich własną marką. To szalenie utrudnia osiągnięcie przyzwoitej marży przez polskich producentów - dodał premier. Taka ustawa nie powstała.

