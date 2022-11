- Pandemia i wojna pokazały nam, jak zawodna i szkodliwa jest globalizacja w obecnej formie: kluczowe drogi dostaw zostały przerwane, ceny paliw i energii wzrosły do niebotycznych rozmiarów. Okazało się, że lokalna produkcja i krótkie łańcuchy dostaw są kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego - mówi nam Andrej Modic, prezes firmy Lokalny Rolnik.

Sylwia Modic i Andrej Modic - to założyciele Lokalnego Rolnika/fot. materiały prasowe

LokalyRolnik.pl - misja i wizja

Czy wartości sprzedaży w Lokalnym Rolniku umożliwiają pojedynczemu Wytwórcy oparcie swojej działalności wyłącznie na sprzedaży na Państwa platformie?

Zacznę od wizji, a potem przejdę do faktów. Moim osobistym marzeniem jest, aby dać każdemu z naszych Wytwórców możliwość robienia tego, co potrafią najlepiej, czyli robienia najlepszego na świecie jedzenia. Ale żeby mogli to robić, muszą mieć szansę poświęcenia na to 100% swojego czasu, ponieważ są to manufaktury jedzenia - ich celem nie jest stać się dużym producentem spożywczym, lecz wytwarzanie jedzenia rzemieślniczego. Chciałbym umożliwić im skupienie się na tej działalności, koncentrując działalność Lokalnego Rolnika na podnoszeniu kompetencji na płaszczyznach sprzedaży internetowej, marketingu, obsługi klienta oraz logistyki.

Obecnie Wytwórcy nie sprzedają na platformie Lokalnego Rolnika 100% swoich wyrobów, ale są tacy, którzy sprzedają już ponad połowę wyrobów - to mnie niezmiernie cieszy. Wspomnę tutaj, że w czasie pandemii wielu małych lokalnych wytwórców zbankrutowało, dla wielu natomiast Lokalny Rolnik był jedyną możliwością przetrwania tego trudnego czasu.

LokalyRolnik.pl. Gdzie ma punkty dystrybucyjne

Lokalny Rolnik ma punkty dystrybucyjne w Warszawie i Jaworznie - dlaczego w tych miejscowościach, czy planowane jest zwiększenie liczby punktów? Jak odbywa się dostawa produktów do punktów dystrybucyjnych - czy realizuje ją Wytwórca czy Firma? Ile czasu trwa dostawa do najbardziej oddalonych punktów, jak ona przebiega, kto ją realizuje?

Rzeczywiście, magazyny przeładunkowe mamy dwa, Warszawę, która obsługuje północ Polski i Jaworzno, które obsługuje południe - przy czym chcę mocno podkreślić, że nie są to magazyny, w którym coś się przechowuje, lecz miejsca natychmiastowego przeładunku: produkty dostarczone do magazynu i skompletowane pod zamówienie klienta tego samego dnia docierają do swojego miejsca przeznaczenia.

Docelowo w każdym regionie będzie taki magazyn, ale oczywiście musi to być uzasadnione ekonomicznie - na razie skala naszego działania nie uzasadnia powiększania liczby magazynów.

Ponad 75% jedzenia, które sprzedajemy, to jedzenie świeże, w którym nie ma konserwantów, ma więc bardzo krótki termin przydatności do spożycia. Dlatego u nas nigdy nie będzie dostaw “w 15 minut”, bo nie mamy niczego “na magazynie” - żeby np. dostać produkty we środę, trzeba zamówić i opłacić je do poniedziałku, przy czym te dni zależą od regionu. Gdy minie termin zamawiania produktów, rolnicy dostają od nas informację, że mogą już rozpocząć wytwarzanie produktów.

Proszę to porównać z produkcją masową: np. średni wiek jajka sprzedawanego w markecie jest nie mniejszy niż 18 dni, ponieważ sieć ma z reguły jednego lub dwóch Wytwórców na całą Polskę - u nas jest duża szansa, że zamówione jajko nie jest jeszcze w momencie zamówienia zniesione przez kurę, a na pewno jego wiek to nie więcej niż 3 dni.

Gdy rolnicy wytworzą już swoje produkty, mają dwie możliwości - albo sami przywożą je do magazynu przeładunkowego albo korzystają z naszego transportu.

Cały towar jest idealnie zabezpieczony przed wpływem temperatury: mleko prosto od krowy, świeże ryby, mięso, w najgorsze upały docierają bez uszczerbku jakości do klienta.

Oferta Lokalnego Rolnika

Oferta Lokalnego Rolnika jest różnorodna, obejmuje niemal wszystko, czego konsument potrzebuje. Czy jest to przemyślana oferta, czy wynika z oferty Wytwórców Firmy? Jakie kryteria tworzą tę ofertę?

Oczywiście ofertę mamy przygotowaną na twardych danych zebranych od klientów; w tej chwili w każdym regionie mamy do dyspozycji blisko 2,5 tys. produktów, co jest porównywalne z ofertą przeciętnego dyskontu spożywczego.

Nie mamy zamiaru posiadać oferty kilkunastu tysięcy produktów, ale naszym celem jest przekonanie jak największej liczby ludzi do tego, by zmienili oni całkowicie swoje zwyczaje zakupowe i zmienili zakupy w sklepach z masowo produkowaną żywnością na wspieranie lokalnych rolników i rzemieślników. W związku z powyższym potrzebujemy bardzo szerokiej oferty i bardzo istotną rzeczą jest, by tą ofertą mądrze zarządzać.

Wsłuchujemy się w głosy naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy by wprowadzić do oferty również to, co nie jest produkowane w Polsce, czyli np. owoce cytrusowe, by klienci chcąc kupić cytrusy nie musieli iść do marketu.

Cytrusy od Lokalnego Rolnika? Są konserwowane, ich okres przydatności jest dłuższy niż 3 dni… To brzmi jak zaprzeczenie idei…

Nie do końca, bo cytrusy mogą pochodzić od małych Wytwórców, i staramy się, by nasze cytrusy pochodziły właśnie od nich. Nie kupujemy na zagranicznych giełdach lecz mamy partnera, który dostarcza nam produkty spełniające nasze kryteria; w większości te owoce pochodzą z upraw ekologicznych.

Lokalny Rolnik wsłuchuje się w głosy klientów, więc zauważa również trendy konsumenckie, wśród których bardzo silne jest zapotrzebowanie na dania gotowe. Lokalny Rolnik też je oferuje, ale nie są to dania typu kotlet + ziemniaki + surówka, do odgrzania w mikrofalówce. Czy zamierzacie wprowadzić takie dania, lub wprowadzać inne produkty w odpowiedzi na trendy konsumenckie? Jakie trendy zauważa Pan na podstawie zamówień klientów?

Trend dań gotowych jest rzeczywiście bardzo silny, ale nasi klienci nie bardzo lubią mikrofalówki. Diety pudełkowe, produkty pakowane w folie, to nie jest to, czego poszukują; owszem, chcą mieć produkty gotowe, które mogą być podstawowym składnikiem dania, ale uważają, że przygotowanie do tego ziemniaków, makaronu czy fasoli nie stanowi dla nich problemu. Trzeba tu powiedzieć otwarcie, że o ile gulasz czy gołąbki można podgrzać bez większego uszczerbku dla ich smaku, to ziemniaki tłuczone czy ryż podgrzane, szczególnie w mikrofalówce, tego smaku już nie mają. Przynajmniej ja nie znam takiego dania gotowego, które by zachowało ten smak. My proponujemy dania, które mają smak i są pakowane w ekologiczne opakowania.

Wiele uwagi poświęcacie Państwo uspokojeniu klientów, że żywność, którą zamówią, będzie świeża w momencie dostawy. Czy klient może zapłacić za żywność dopiero po otworzeniu paczki i stwierdzeniu, że wszystko jest z nią w porządku?

Obecnie nie ma takiej możliwości i nie przewidujemy jej wprowadzenia. Rozumiemy obawy klientów o jakość zamówionej żywności, ale też rozumiemy obawy rolników, że klient zamówi i zrezygnuje z odbioru - a to nie jest żywność produkowana do magazynów lecz na zamówienie klienta.

Rozwiązujemy ten problem w taki sposób, że dajemy gwarancję obu stronom: klient zamawia produkty do koszyka, potwierdza zamówienie i płaci, ale płatność nie trafia od razu do rolnika, lecz pozostaje na koncie klienta dopóty, dopóki rolnik nie zrealizuje zamówienia. Od momentu odbioru zamówienia klient ma trzy dni na zgłoszenie reklamacji - która nie może dotyczyć smaku, bo o gustach się nie dyskutuje, lecz jakości produktu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji klient nie płaci za zamówienie.

LokalnyRolnik.pl - kim są klienci

Ilu obecnie klientów ma Lokalny Rolnik, czy ich liczba wzrasta? Czy Polacy coraz chętniej kupują żywność przez internet?

Polacy od 2020 r. docenili kupowanie żywności przez internet, z powodu obaw przed wyjściem na zewnątrz. Myślę jednak, że ten trend się nie utrzyma, bo klienci wrócili do sklepów stacjonarnych, a przy zakupach żywności przez internet pozostali tylko ci, którzy cenią wygodę.

Niemniej nie mówimy tu o zakupach na Lokalnym Rolniku, bo, jak już powiedziałem, my nie oferujemy “żywności”, lecz jedzenie, prawdziwe jedzenie i obserwujemy ciągły wzrost liczby klientów. Lokalny Rolnik w tej chwili obsługuje ponad 50 tysięcy klientów, ta liczba będzie rosła.

Jedną z przyczyn wzrostu tej popularności jest wzrastająca świadomość ludzi na temat wartości jedzenia: chcemy jeść coraz zdrowiej, coraz mniej marnować żywność, coraz bardziej troszczyć się o środowisko. Moim zdaniem, ale jak sądzę nie tylko moim, pandemia i obecnie trwająca wojna pokazały nam, jak zawodna i szkodliwa jest globalizacja w obecnej formie: kluczowe drogi dostaw zostały przerwane, ceny paliw i energii wzrosły do niebotycznych rozmiarów; okazało się, że lokalna produkcja i krótkie łańcuchy dostaw są kluczowe dla bezpieczeństwa żywnościowego.

My działamy w myśl tej konkluzji. U nas klient z Warszawy dostanie żywność z mazowieckiego, klient z Katowic żywność z Małopolski - bo Śląsk jest jednak mocno uprzemysłowiony, i w konsekwencji nie ma czystych rejonów do wytwarzania jedzenia.

Z wielką radością zauważam, że patriotyzm gospodarczy przestał być w Polsce “obciachem” - coś, co w innych krajach świata i Europy było normalne, u nas było powodem do wstydu i dopiero teraz, po tylu latach, bardzo szybko się to zmienia. W Lokalnym Rolniku niemal wszystko jest polskiego pochodzenia, co więcej - lokalnego pochodzenia.

