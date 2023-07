Aktualnie całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Lublinie sięgają już ok. 515 tys. mkw. GLA. Do największych obiektów w tym mieście należą centrum handlowo-rozrywkowe Lublin Plaza, Galeria Olimp, VIVO! Lublin, SKENDE Shopping wraz ze sklepem IKEA i centrum handlowe Felicity.

W porównaniu do Warszawy, Krakowa i Wrocławia, Lublin charakteryzuje się wyższym odsetkiem powierzchni zajmowanej przez galerie handlowe, który oscyluje na poziomie 72%. Przykładowo na stołecznym rynku wynosi on 62%. Pamiętajmy jednak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat polski rynek handlowy przeszedł proces dywersyfikacji. Wielu deweloperów zaczęło celować w mniejsze formaty, które powstają poza centrami miast, zaspokajając w ten sposób codzienne potrzeby zakupowe konsumentów. Jest to też prawdopodobny scenariusz rozwoju dla lubelskiego rynku handlowego – komentuje Ewelina Staruch, Analityczka w Dziale Badań i Doradztwa, Cushman & Wakefield.